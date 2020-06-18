Volkswagen разрешил потребителям самим собирать автомобили

Пока речь идет лишь об электрических моделях Volkswagen. Так, на фабрике в немецком Дрездене будущие владельцы VW e-Golf могут лично поучаствовать в процессе стыковки двигателя с кузовом, интеграции радиатора, установки оптики и оклейке декоративных шильдиков.

— e-Golf является самым продаваемым в Германии электромобилем. Мы показываем клиентам и заинтересованным гостям, что для VW означает мобильность будущего, — прокомментировал нововведения руководитель отдела продаж марки Арнд Мейер-Класен.

Позднее аналогичный опыт компания намерена применить к новому электрокару ID.3. Правда, приложить руку к созданию машины стоит недешево — 215 евро, что в переводе на наши деньги составляет около 17 000 рублей.