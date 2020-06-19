Новый Mercedes-Benz S-класса готов к дебюту

Седан, на создание которого ушло пять лет, базируется на новой платформе, о которой расскажут во время премьеры нового S-класса. Пока известно лишь, что немцы планируют применять эту «тележку» и на более компактных моделях бренда.

Как и прежде, S-класс станут предлагать в трех вариантах колесной базы — стандартной, удлиненной и сверхдлинной. Последняя достанется только самым роскошным версиям Maybach. И, конечно, флагман не обойдется без множества электронных систем. У автомобиля будет автопилот, способный контролировать расстояние до впереди идущей машины, следить за разметкой и остановиться в случае аварийной ситуации.

Что касается силовых агрегатов, то немцы решили сохранить бензиновый V12. Но этот мотор отныне будут ставить только на роскошные версии Mercedes-Maybach и на броневики исполнения Guard.

Премьера нового Mercedes-Benz S-класса пройдет в Зиндельфингене — по всей видимости, в форме онлайн-презентации.