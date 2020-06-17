Чем опасны хлопья в тормозной жидкости и как с ними бороться

Вы открываете крышку бачка с тормозной жидкостью и видите, что жидкость помутнела, а на ее поверхности плавают хлопья. Откуда они появились и что делать в этом случае?

Начнем с того, что сама по себе тормозная жидкость очень гигроскопична, то есть хорошо впитывает в себя воду. И если воды накопится слишком много, «тормозуза» потеряет свои свойства. Она может закипеть уже при ста градусах, то есть как простая вода. Из-за перегрева в ней могут появиться продукты износа манжет и уплотнений в тормозной системе. Вот откуда в бачке могут взяться хлопья. Чаще всего подобные вещи происходят, если тормозная система сильно изношена, а жидкость долго не меняли.

Опять же, если не менять жидкость в положенный срок (обычно это раз в два года), из-за загрязнений продуктами износа и микрочастицами пыли она теряет свои свойства и может стать вязкой. Частицы грязи, которые очень похожи на хлопья, могут привести к заклиниванию тормозных цилиндров и отказу тормозов. Нередко на внутренних поверхностях тормозной системы образуются и лакообразные отложения, которые так же могут быть похожи на хлопья.