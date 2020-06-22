BMW и Mercedes отказались от совместной разработки «беспилотника»

Согласно официально распространенному совместному заявлению производителей, «после тщательного анализа ситуации обе компании пришли к взаимному и дружественному соглашению, чтобы прекратить совместную работу сконцентрироваться на своих собственных проектах, включая в том числе работу с существующими или новыми партнерами».

Напомним, что в начале 2019-го года BMW и Mercedes-Benz объявили о создании партнерства, направленного в конечном счете на разработку в течении пяти ближайших лет полностью беспилотной автомобильной платформы.

Причиной нынешнего разрыва этих отношений обе компании называют ставшую неблагоприятной ситуацию в экономике и слишком большой объем сложностей и затрат, необходимых для создания общей беспилотной платформы.