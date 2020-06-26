Jaguar начинает выпуск новых старых двигателей

У Jaguar богатейшая история, а спрос на классические автомобили британского бренда всегда был высоким. В компании решили на этом зарабатывать, создав подразделение Jaguar Classic. Оно занимается реставрацией легендарных «Ягуаров» прошлых лет. Кстати, сама идея делать бизнес на старинных машинах не нова. Подобные услуги предлагают Land Rover Heritage и Porsche. Но Jaguar пошел дальше, и начал выпускать классические силовые агрегаты.

Напомним, что 3,8-литровый двигатель серии ХК устанавливали на седаны и спорткары Jaguar в 1950-х и 1960-х годах, включая легендарный E-type. Теперь владелец классического «Ягуара» сможет заменить старый блок цилиндров таким же, но новым. Оригинальный серийный номер двигателя может быть сохранен, но рядом с ним будет стоять «звездочка», которая скажет, что блок изготовлен в качестве замены. На блок предоставят гарантию 12 месяцев и сертификат подлинности, а отдать за деталь придется 14 430 фунтов стерлингов.

Думаем, что спрос на подобный «тюнинг» будет высоким, потому как многие редкие «Ягуары» участвуют в гонках классических машин. Нагрузки там серьезные, а для старых моторов это чревато поломкой. Новый силовой агрегат будет куда надежнее. Да и ценители марки такую роскошь оценят наверняка.