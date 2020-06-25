Почему при покупке подержанной машины нужно обязательно измерить компрессию мотора

Компрессия, в переводе на сухой технический язык, означает давление конца такта сжатия. То есть давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании при положении поршня в верхней точке. По величине компрессии многие мастера делают вывод о состоянии мотора: либо двигатель исправный, либо ему пора на «капиталку». Так ли все однозначно?
Низкая компрессия
Обычно, видя такие показатели, многие мастера тут же говорят, что движок сильно изношен и ему предстоит дорогой ремонт. Это не совсем так. Низкая компрессия возникает, скажем, из-за закоксовки поршневых колец или проблем с механизмом газораспределения. С такими недугами двигатель еще поживет, а вот если обнаружатся термические повреждения его деталей (скажем, из-за перегрева), вот тогда «капиталка» агрегату обеспечена. В любом случае, толковый мастер должен видеть все эти причины и понимать степень опасности каждой.
Повышенная компрессия
Она может сказать о том, что в мотор добавляли присадки. Часто люди говорят: вот, мол, залил присадку и компрессия выросла с пятнадцати до семнадцати бар. Это плохо, ведь компрессию выше штатной не поднять. А цифры берутся вот откуда. Часто на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки присадками покрылась отложениями, в результате ее объем уменьшился. Вот откуда берется повышенная компрессия. Радоваться этому не стоит, ведь отложения нарушают теплоотвод. В результате появляется детонация, которая губительна для мотора. Поэтому повышенная компрессия должна насторожить, а не обрадовать.
На что влияет компрессия
Прежде всего, она влияет на пусковые свойства мотора, особенно в холодное время года. Ну а если в каждом из цилиндров разная компрессия, это вызывает вибрации двигателя на холостом ходу и на малых оборотах. От этого страдают опоры силового агрегата и трансмиссия. Ну а низкая компрессия увеличивает давление картерных газов. В итоге во впускуную систему двигателя летит большое количество паров масла и камеры сгорания быстро загрязняются.
Поэтому измерять компрессию перед покупкой автомобиля нужно обязательно. И лучше, чтобы она была низкой, нежели повышенной. Ведь в этом случае велика вероятность, что с двигателем нет серьезных проблем, а он просто грязный. Достаточно провести раскоксовку, чтобы показатели вновь пришли в норму.