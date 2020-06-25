Почему при покупке подержанной машины нужно обязательно измерить компрессию мотора

Повышенная компрессия

Она может сказать о том, что в мотор добавляли присадки. Часто люди говорят: вот, мол, залил присадку и компрессия выросла с пятнадцати до семнадцати бар. Это плохо, ведь компрессию выше штатной не поднять. А цифры берутся вот откуда. Часто на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки присадками покрылась отложениями, в результате ее объем уменьшился. Вот откуда берется повышенная компрессия. Радоваться этому не стоит, ведь отложения нарушают теплоотвод. В результате появляется детонация, которая губительна для мотора. Поэтому повышенная компрессия должна насторожить, а не обрадовать.

На что влияет компрессия

Прежде всего, она влияет на пусковые свойства мотора, особенно в холодное время года. Ну а если в каждом из цилиндров разная компрессия, это вызывает вибрации двигателя на холостом ходу и на малых оборотах. От этого страдают опоры силового агрегата и трансмиссия. Ну а низкая компрессия увеличивает давление картерных газов. В итоге во впускуную систему двигателя летит большое количество паров масла и камеры сгорания быстро загрязняются.

Поэтому измерять компрессию перед покупкой автомобиля нужно обязательно. И лучше, чтобы она была низкой, нежели повышенной. Ведь в этом случае велика вероятность, что с двигателем нет серьезных проблем, а он просто грязный. Достаточно провести раскоксовку, чтобы показатели вновь пришли в норму.