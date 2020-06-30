Genesis G90 получит новую шикарную спецверсию

Фото из открытых источников
Премиальный корейский бренд Genesis планирует выпустить 50 седанов в особой серии Stardust, что в переводе означает «звездная пыль». Зная любовь наших граждан ко всему эксклюзивному, предположим, что несколько экземпляров могут появиться и в России.

Кузов Genesis G90 покрасят в два оттенка черного цвета с перламутровым эффектом, а в салоне появятся накладки на передней панели, фактура которых будет напоминать темный ясень. Не забыли дизайнеры и о креслах: они получат новую цветовую гамму.

Кроме этого, производитель объявил о небольшом обновлении G90 в целом. В базовую комплектацию седана отныне входит адаптивная подвеска и «умные» фары, а в набор опций — 19-дюймовые колеса и помощник водителя при движении задним ходом, который просто незаменим при выезде с парковки. Если электроника распознает автомобиль, двигающийся поперечным курсом, она сначала подаст сигнал, а потом сама задействует тормоза.

Продажи эксклюзивного Genesis G90 начинаются в Южной Корее со 2 июля. Думаем, что несколько корейских седанов эксклюзивной серии вполне могут появиться и у нас в стране.

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30 июня 2020
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