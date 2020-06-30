Genesis G90 получит новую шикарную спецверсию

Кузов Genesis G90 покрасят в два оттенка черного цвета с перламутровым эффектом, а в салоне появятся накладки на передней панели, фактура которых будет напоминать темный ясень. Не забыли дизайнеры и о креслах: они получат новую цветовую гамму.

Кроме этого, производитель объявил о небольшом обновлении G90 в целом. В базовую комплектацию седана отныне входит адаптивная подвеска и «умные» фары, а в набор опций — 19-дюймовые колеса и помощник водителя при движении задним ходом, который просто незаменим при выезде с парковки. Если электроника распознает автомобиль, двигающийся поперечным курсом, она сначала подаст сигнал, а потом сама задействует тормоза.

Продажи эксклюзивного Genesis G90 начинаются в Южной Корее со 2 июля. Думаем, что несколько корейских седанов эксклюзивной серии вполне могут появиться и у нас в стране.