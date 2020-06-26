5 неубитых премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей

Фото: BMW
Наши люди хотят ездить на автомобилях премиальных брендов и никакой кризис это желание побороть не может. Даже сейчас, когда города только возвращаются к нормальной жизни, автолюбители не перестают интересоваться премиальными кроссоверами, которые можно купить по доступной цене. Портал «АвтоВзгляд» подобрал пятерку SUV, цена которых не превышает 500 000 рублей.

Конечно же, за такими машинами нужен уход, и вкладывать в них определенную сумму все равно придется. После покупки обязательно нужно поменять приводные ремни, фильтры, масло, антифриз и тормозную жидкость.

Может быть, нужно будет провести и мелкий ремонт, но в результате вы получите кроссовер премиального бренда в приличном состоянии, который прослужит не один год.

  • BMW X3
    Фото: BMW
  • BMW X3

BMW X3

В наш бюджет укладывается BMW X3 в кузове E83. Модель выпускали с 2003 по 2010 годы, а в 2006 году провели рестайлинг. Под капот автомобиля ставили целую гамму силовых агрегатов. Бензиновые двигатели представлены моторами объемом 2 л (150 л. с.), 2,5 л (218 л. с.) и 3 л (272 л. с.). Дизельных агрегатов два: первый — объемом два литра и мощностью 177 л. с., второй — трехлитровый с отдачей в 286 л. с.

В полмиллиона рублей укладываются кроссоверы 2006 года выпуска. И хотя пробеги у машин — далеко за 200 000 км, состояние «немцев» приличное.

При осмотре такого авто стоит обратить внимание и на чистоту радиатора охлаждения двигателя. Дело в том, что все моторы BMW очень теплонагружены и перегрев — не такое уж редкое явление. Если радиатор забит грязью, от покупки автомобиля лучше отказаться. Скорее всего, за машиной хозяин не следил.

  • Volvo XC90
    Фото из открытых источников
  • Volvo XC90
    Фото из открытых источников

ИVolvo XC90

Этот кроссовер впервые увидел свет в 2002 году. Шведская альтернатива немецкому премиуму оказалась довольно популярной, в том числе и в нашей стране, потому сегодня на рынке много автомобилей первого поколения. Что касается рестайлинга, то его провели в 2006 году. Но такие экземпляры стоят дороже полумиллиона рублей, потому в обзор не попали.

Сейчас на рынке есть машины с 2,5-литровым бензиновым мотором с отдачей в 210 л. с. и «дизели» объемом 2,4 л (163 и 185 л. с). Агрегаты работают в паре с 5-ступенчатым «автоматом», а вот «механика» попадается крайне редко.

Мы рекомендуем выбирать автомобиль с бензиновым мотором, потому как российское качество солярки сулит проблемы тем, кто ищет «шведа» с двигателем на тяжелом топливе.

Что касается надежности, то тут основной вопрос к коробке передач. 5-ступенчатый «автомат» производства Aisin живет не больше 90 000 км. И если продавец говорит, что у машины с пробегом под 200 000 км в трансмиссию не лазили, не стоит ему верить.

  • Infiniti FX
    Фото: Infiniti
  • Infiniti FX
    Фото: Infiniti

Infiniti FX

А вот и представитель японского премиума — Infiniti FX первого поколения в кузове S50. Модель дебютировала в 2002 году, а в 2006 ей провели рестайлинг.

За 500 000 рублей в продаже много дорестайлинговых кроссоверов с бензиновыми моторами объемом 3,5 литра мощностью 280 л. с. Пробег — от 170 000 км.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на самую известную хроническую болезнь FX — тормоза. Ватная педаль, биение в руль, проточки дисков — все это не прибавляет удовольствия от вождения. Решение проблемы, конечно же, придумали. Такие именитые производители, как AP Racing, Brembo и JBT предложили свои тормозные системы для автомобиля. Так что если видите, что прошлый хозяин «тюнинговал» тормозную систему, то такой FX можно рассмотреть к покупке.

  • Mercedes-Benz ML
    Фото: Mercedes-Benz
  • Mercedes-Benz ML
    Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Немцы начали выпускать кроссовер M-класса (кузов W163) в 1997 году, а в 2001 году провели рестайлинг. Модель получила бензиновые двигатели рабочим объемом 2,3 л (150 л. с.), 3,2 л (218 л. с.) и 4,3 л (272 л. с.), а дизельный мотор был только один — 2,7-литровый агрегат развивал 163 л. с.

Из всей гаммы самым надежным оказался 150-сильный 4-цилиндровый «атмосферник», но и остальные моторы показали себя хорошо. Даже на пробегах более 300 000 километров «капиталка» им не грозит.

В целом, M-класс довольно надежный автомобиль. Тем не менее, тщательная диагностика перед покупкой необходима. Скажем, «автомат» не любит буксования в грязи, а раздаточная коробка напоминает о себе на пробеге в 150 000 км.

  • Land Rover Freelander
    Фото: Land Rover
  • Land Rover Freelander
    Фото: Land Rover

Land Rover Freelander

Второе поколение «Фрилендера» появилось в 2006 году, а в 2010 году случился рестайлинг. Автомобиль с несущим кузовом и независимой подвеской быстро стал популярным во многих странах мира, в том числе и в России.

Сейчас на вторичнм рынке можно подобрать «Фрил», выпущенный в 2007—2008 годах с пробегом 170 000 км. Это будет кроссовер с дизельным мотором объемом 2,2 литра (160 л. с.) или бензиновая версия с 3,2-литровым агрегатом с отдачей в 233 л. с.

Freelander обладает просто отличными для кроссовера внедорожными возможностями, да и надежность автомобиля не разочарует. Обратная сторона медали — «британец» требует своевременного и качественного обслуживания, а оно обходится недешево.

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27 июня 2020
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