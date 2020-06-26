5 неубитых премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей

Конечно же, за такими машинами нужен уход, и вкладывать в них определенную сумму все равно придется. После покупки обязательно нужно поменять приводные ремни, фильтры, масло, антифриз и тормозную жидкость.
Может быть, нужно будет провести и мелкий ремонт, но в результате вы получите кроссовер премиального бренда в приличном состоянии, который прослужит не один год.
BMW X3
В наш бюджет укладывается BMW X3 в кузове E83. Модель выпускали с 2003 по 2010 годы, а в 2006 году провели рестайлинг. Под капот автомобиля ставили целую гамму силовых агрегатов. Бензиновые двигатели представлены моторами объемом 2 л (150 л. с.), 2,5 л (218 л. с.) и 3 л (272 л. с.). Дизельных агрегатов два: первый — объемом два литра и мощностью 177 л. с., второй — трехлитровый с отдачей в 286 л. с.
В полмиллиона рублей укладываются кроссоверы 2006 года выпуска. И хотя пробеги у машин — далеко за 200 000 км, состояние «немцев» приличное.
При осмотре такого авто стоит обратить внимание и на чистоту радиатора охлаждения двигателя. Дело в том, что все моторы BMW очень теплонагружены и перегрев — не такое уж редкое явление. Если радиатор забит грязью, от покупки автомобиля лучше отказаться. Скорее всего, за машиной хозяин не следил.
ИVolvo XC90
Этот кроссовер впервые увидел свет в 2002 году. Шведская альтернатива немецкому премиуму оказалась довольно популярной, в том числе и в нашей стране, потому сегодня на рынке много автомобилей первого поколения. Что касается рестайлинга, то его провели в 2006 году. Но такие экземпляры стоят дороже полумиллиона рублей, потому в обзор не попали.
Сейчас на рынке есть машины с 2,5-литровым бензиновым мотором с отдачей в 210 л. с. и «дизели» объемом 2,4 л (163 и 185 л. с). Агрегаты работают в паре с 5-ступенчатым «автоматом», а вот «механика» попадается крайне редко.
Мы рекомендуем выбирать автомобиль с бензиновым мотором, потому как российское качество солярки сулит проблемы тем, кто ищет «шведа» с двигателем на тяжелом топливе.
Что касается надежности, то тут основной вопрос к коробке передач. 5-ступенчатый «автомат» производства Aisin живет не больше 90 000 км. И если продавец говорит, что у машины с пробегом под 200 000 км в трансмиссию не лазили, не стоит ему верить.
Infiniti FX
А вот и представитель японского премиума — Infiniti FX первого поколения в кузове S50. Модель дебютировала в 2002 году, а в 2006 ей провели рестайлинг.
За 500 000 рублей в продаже много дорестайлинговых кроссоверов с бензиновыми моторами объемом 3,5 литра мощностью 280 л. с. Пробег — от 170 000 км.
Первое, на что нужно обратить внимание, это на самую известную хроническую болезнь FX — тормоза. Ватная педаль, биение в руль, проточки дисков — все это не прибавляет удовольствия от вождения. Решение проблемы, конечно же, придумали. Такие именитые производители, как AP Racing, Brembo и JBT предложили свои тормозные системы для автомобиля. Так что если видите, что прошлый хозяин «тюнинговал» тормозную систему, то такой FX можно рассмотреть к покупке.
Mercedes-Benz
Немцы начали выпускать кроссовер M-класса (кузов W163) в 1997 году, а в 2001 году провели рестайлинг. Модель получила бензиновые двигатели рабочим объемом 2,3 л (150 л. с.), 3,2 л (218 л. с.) и 4,3 л (272 л. с.), а дизельный мотор был только один — 2,7-литровый агрегат развивал 163 л. с.
Из всей гаммы самым надежным оказался 150-сильный 4-цилиндровый «атмосферник», но и остальные моторы показали себя хорошо. Даже на пробегах более 300 000 километров «капиталка» им не грозит.
В целом, M-класс довольно надежный автомобиль. Тем не менее, тщательная диагностика перед покупкой необходима. Скажем, «автомат» не любит буксования в грязи, а раздаточная коробка напоминает о себе на пробеге в 150 000 км.
Land Rover Freelander
Второе поколение «Фрилендера» появилось в 2006 году, а в 2010 году случился рестайлинг. Автомобиль с несущим кузовом и независимой подвеской быстро стал популярным во многих странах мира, в том числе и в России.
Сейчас на вторичнм рынке можно подобрать «Фрил», выпущенный в 2007—2008 годах с пробегом 170 000 км. Это будет кроссовер с дизельным мотором объемом 2,2 литра (160 л. с.) или бензиновая версия с 3,2-литровым агрегатом с отдачей в 233 л. с.
Freelander обладает просто отличными для кроссовера внедорожными возможностями, да и надежность автомобиля не разочарует. Обратная сторона медали — «британец» требует своевременного и качественного обслуживания, а оно обходится недешево.