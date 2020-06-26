5 неубитых премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей

ИVolvo XC90

Этот кроссовер впервые увидел свет в 2002 году. Шведская альтернатива немецкому премиуму оказалась довольно популярной, в том числе и в нашей стране, потому сегодня на рынке много автомобилей первого поколения. Что касается рестайлинга, то его провели в 2006 году. Но такие экземпляры стоят дороже полумиллиона рублей, потому в обзор не попали.

Сейчас на рынке есть машины с 2,5-литровым бензиновым мотором с отдачей в 210 л. с. и «дизели» объемом 2,4 л (163 и 185 л. с). Агрегаты работают в паре с 5-ступенчатым «автоматом», а вот «механика» попадается крайне редко.

Мы рекомендуем выбирать автомобиль с бензиновым мотором, потому как российское качество солярки сулит проблемы тем, кто ищет «шведа» с двигателем на тяжелом топливе.

Что касается надежности, то тут основной вопрос к коробке передач. 5-ступенчатый «автомат» производства Aisin живет не больше 90 000 км. И если продавец говорит, что у машины с пробегом под 200 000 км в трансмиссию не лазили, не стоит ему верить.