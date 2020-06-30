Hyundai начал строительство завода в России по производству двигателей

Как ожидается, на первоначальном этапе предприятие станет собирать по 240 000 силовых агрегатов ежегодно. Трудиться завод будет в две рабочие смены. Позднее мощности вырастут до 330 000 моторов в год.

Первые двигатели российского производства должны сойти с конвейера в октябре 2021 года. Во всяком случае, об этом заявил на церемонии по случаю начала строительства завода Hyundai губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Что же касается собственно мотора, который планируется тут выпускать, то им станет двигатель Gamma I объемом 1,6 л с системой непрерывного регулирования фаз газораспределения, которым сейчас вооружаются старшая версия Solaris и младшая Creta:

– На заводе, — говорится в официальном пресс-релизе марки, — будет осуществляться обработка основных деталей двигателя и его последующая сборка. Основные компоненты, которые планируется локализовать в Петербурге, — это блок цилиндров, головки блока цилиндров, коленвал.

Кстати, буквально недавно корейцы представили новейший и мощный мотор, способный эффективно экономить топливо: подробнее — здесь.