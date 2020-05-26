Рок-н-ролл или попса: тест-драйв особенного Hyundai Tucson Rock Edition

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Плановый рестайлинг кроссоверу провели не так давно, в 2018 году, а последнее время, чтобы подогреть интерес к модели корейцы стали предлагать различные спецверсии. Скажем, Tucson Way с навигацией, голосовым помощником и прочими «плюшками» от «Яндекса». А в моих руках оказался Tucson Rock Edition с шильдиками в виде гитары на кузове. Тираж — всего тысяча экземпляров. Настоящий эксклюзив!

Выгода покупки такого автомобиля в том, что владелец получает набор опций по специальной цене. Производитель оснащает Tucson 18-дюймовыми литыми дисками, светодиодными фарами с омывателем, датчиками парковки по кругу, камерой заднего вида и 7-дюймовым экраном в центре.

Богато «нафаршированный» автомобиль — это то, чего уже не просто ждешь от корейцев, а воспринимаешь, как должное. Да-да, к хорошему привыкаешь быстро. И уже кресла, обтянутые белой кожей с перфорацией, воспринимаешь как само собой разумеющееся. А после того, как обжился в салоне, руки сами тянутся «подружить» телефон и автомобиль. Благо и Android Auto и Apple CarPlay есть.