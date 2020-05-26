Рок-н-ролл или попса: тест-драйв особенного Hyundai Tucson Rock Edition

Hyundai Tucson — глобальная модель компании, которая оказалась довольно востребованной во многих странах мира. Корейский кроссовер оценили в Европе, да и в США автомобили долго у дилеров не задерживаются.
Что касается России, то «Туссан» вошел в ТОП-25 самых популярных машин по итогам 2019 года с результатом в 22 753 проданных SUV.
Нереально специальный
Плановый рестайлинг кроссоверу провели не так давно, в 2018 году, а последнее время, чтобы подогреть интерес к модели корейцы стали предлагать различные спецверсии. Скажем, Tucson Way с навигацией, голосовым помощником и прочими «плюшками» от «Яндекса». А в моих руках оказался Tucson Rock Edition с шильдиками в виде гитары на кузове. Тираж — всего тысяча экземпляров. Настоящий эксклюзив!
Выгода покупки такого автомобиля в том, что владелец получает набор опций по специальной цене. Производитель оснащает Tucson 18-дюймовыми литыми дисками, светодиодными фарами с омывателем, датчиками парковки по кругу, камерой заднего вида и 7-дюймовым экраном в центре.
Богато «нафаршированный» автомобиль — это то, чего уже не просто ждешь от корейцев, а воспринимаешь, как должное. Да-да, к хорошему привыкаешь быстро. И уже кресла, обтянутые белой кожей с перфорацией, воспринимаешь как само собой разумеющееся. А после того, как обжился в салоне, руки сами тянутся «подружить» телефон и автомобиль. Благо и Android Auto и Apple CarPlay есть.
В поисках рок-н-ролла
Ну а где же рок-н-ролл? Может, он прячется под капотом? Тут стоит атмосферный 2,4-литровый агрегат в 184 силы. Двигатель пришел на смену наддувному 1.6-литровому мотору T-GDI с отдачей 177 л. с.
Изначально атмосферник предлагали для рынка США, но для России он тоже пришелся кстати. Турбированные версии ведь покупали единицы, потому такой агрегат должен заинтересовать активных водителей.
Итак, у 2.4-литрового четырёхцилиндрового двигателя семейства Theta-II алюминиевый блок, фазовращатели на впуске и выпуске и непосредственный впрыск. Двигатель получился легким, но крылатый металл нежен, потому обращаться с ним надо соответствующим образом. Перегревать мотор не стоит, иначе дорогой ремонт неизбежен.
Для полноты картины остается сказать, что атмосферник, адаптированный под использование 92-го бензина, работает с шестиступенчатым «автоматом», ну а привод только полный. Я же говорил про полный фарш, помните?
Жизнь в движении
Автомобиль хорошо слушается руля, но усилие на нем синтетическое. В общем, повадки «Туссана», откровенно рок-н-рольными не назвать.
Скорее, за рулем вспоминается веселая песенка группы — то ли «Руки вверх», то ли «Ноги вниз» — «забирай меня скорей, увози за сто морей!» Я это к тому, что подобный кроссовер еще надо поискать. Оснащение богатое, двигатель мощный, при этом в него можно заливать 92-ой бензин. Да и по технической части корейцы надежны. Перечисленных благ вполне достаточно большинству покупателей.
Что касается цен, то они в рынке. Базовый моноприводный Tucson с 2-литровым мотором в 150 сил и «механикой» стоит от 1 574 000 рублей. Вариант с 2,4-литровым агрегатом отдачей 184 л. с. обойдется минимум в 1 899 000 рублей. Дизельная машина традиционно дороже — 1 959 000 рублей. Получается, что у модели есть все, чтобы привлечь покупателей даже на падающем рынке.