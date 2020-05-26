Рок-н-ролл или попса: тест-драйв особенного Hyundai Tucson Rock Edition

Фото: АвтоВзгляд
Hyundai Tucson — автомобиль известный и довольно популярный. Портал «АвтоВзгляд» протестировал корейский кроссовер в лимитированном издании Rock Edition и выяснил, чем же он притягивает или наоборот, отторгает покупателей.

Hyundai Tucson — глобальная модель компании, которая оказалась довольно востребованной во многих странах мира. Корейский кроссовер оценили в Европе, да и в США автомобили долго у дилеров не задерживаются.

Что касается России, то «Туссан» вошел в ТОП-25 самых популярных машин по итогам 2019 года с результатом в 22 753 проданных SUV.

Фото: АвтоВзгляд

Нереально специальный

Плановый рестайлинг кроссоверу провели не так давно, в 2018 году, а последнее время, чтобы подогреть интерес к модели корейцы стали предлагать различные спецверсии. Скажем, Tucson Way с навигацией, голосовым помощником и прочими «плюшками» от «Яндекса». А в моих руках оказался Tucson Rock Edition с шильдиками в виде гитары на кузове. Тираж — всего тысяча экземпляров. Настоящий эксклюзив!

Выгода покупки такого автомобиля в том, что владелец получает набор опций по специальной цене. Производитель оснащает Tucson 18-дюймовыми литыми дисками, светодиодными фарами с омывателем, датчиками парковки по кругу, камерой заднего вида и 7-дюймовым экраном в центре.

Богато «нафаршированный» автомобиль — это то, чего уже не просто ждешь от корейцев, а воспринимаешь, как должное. Да-да, к хорошему привыкаешь быстро. И уже кресла, обтянутые белой кожей с перфорацией, воспринимаешь как само собой разумеющееся. А после того, как обжился в салоне, руки сами тянутся «подружить» телефон и автомобиль. Благо и Android Auto и Apple CarPlay есть.

Фото: АвтоВзгляд

В поисках рок-н-ролла

Ну а где же рок-н-ролл? Может, он прячется под капотом? Тут стоит атмосферный 2,4-литровый агрегат в 184 силы. Двигатель пришел на смену наддувному 1.6-литровому мотору T-GDI с отдачей 177 л. с.

Изначально атмосферник предлагали для рынка США, но для России он тоже пришелся кстати. Турбированные версии ведь покупали единицы, потому такой агрегат должен заинтересовать активных водителей.

Итак, у 2.4-литрового четырёхцилиндрового двигателя семейства Theta-II алюминиевый блок, фазовращатели на впуске и выпуске и непосредственный впрыск. Двигатель получился легким, но крылатый металл нежен, потому обращаться с ним надо соответствующим образом. Перегревать мотор не стоит, иначе дорогой ремонт неизбежен.

Для полноты картины остается сказать, что атмосферник, адаптированный под использование 92-го бензина, работает с шестиступенчатым «автоматом», ну а привод только полный. Я же говорил про полный фарш, помните?

Фото: АвтоВзгляд

Жизнь в движении

Мотор работает тихо, причем в широком диапазоне оборотов, так что в салоне можно не повышая голоса разговаривать с человеком, сидящим сзади. А когда «наступаю» на педаль, разгон получается бодрым, особенно в спорт-режиме. Лишь в начале идет характерное для гидромеханического «автомата» запаздывание. Этого вполне достаточно, чтобы стартовать со светофоров и без проблем обгонять фуры на загородных трассах.
Но вот если сравнить 2,4-литровый бензиновый мотор и двухлитровый «дизель» такой же мощности (185 л. с.), на котором мне удалось поездить раньше, то кроссовер с двигателем на тяжелом топливе кажется веселее. Он бодрее и традиционно для дизеля подхватывает с низов, а «коробка» работает мягче. Дело в том, что с бензиновым агрегатом спарен 6-ступенчатый «автомат», а с дизельным мотором работает восьмиступенчатый. Отсюда и ответ.
Теперь несколько слов о подвеске. Ходовая «Туссана» любит ровный асфальт. Мелкие выщерблены и неровности она «глотает» исправно, но вот на кочках покрупнее чувствую, что в поведении появляется жесткость. Проезд по грунтовке подтверждает легковые настройки шасси. Разномастные кочки отчетливо чувствуются, и даже шины размерности 225/55R18 не сильно меняют картину. Буераки нужно преодолевать аккуратно, вот тогда и задние пассажиры скажут спасибо.
Фото: АвтоВзгляд

Автомобиль хорошо слушается руля, но усилие на нем синтетическое. В общем, повадки «Туссана», откровенно рок-н-рольными не назвать.

Скорее, за рулем вспоминается веселая песенка группы — то ли «Руки вверх», то ли «Ноги вниз» — «забирай меня скорей, увози за сто морей!» Я это к тому, что подобный кроссовер еще надо поискать. Оснащение богатое, двигатель мощный, при этом в него можно заливать 92-ой бензин. Да и по технической части корейцы надежны. Перечисленных благ вполне достаточно большинству покупателей.

Что касается цен, то они в рынке. Базовый моноприводный Tucson с 2-литровым мотором в 150 сил и «механикой» стоит от 1 574 000 рублей. Вариант с 2,4-литровым агрегатом отдачей 184 л. с. обойдется минимум в 1 899 000 рублей. Дизельная машина традиционно дороже — 1 959 000 рублей. Получается, что у модели есть все, чтобы привлечь покупателей даже на падающем рынке.

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26 мая 2020
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