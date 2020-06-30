KIA прокомментировала остановку продаж в России кроссовера Seltos

Фото: АвтоВзгляд
В ряде СМИ появилась информация об остановке продаж кроссовера KIA Seltos в России. Причиной стало выявленное несоответствие спецификации системы блокировки рулевой колонки в некоторых комплектациях модели. Портал «АвтоВзгляд» обратился за комментарием в официальное представительство марки.

Как оказалось, в комплектациях KIA Seltos, где отсутствует система запуска двигателя кнопкой, обнаружен дефект механизма блокировки руля, который должен срабатывать после выключения зажигания. Речь идет о версиях Classic, Comfort, Luxe и Stylе. Не исключено, что по этой причине корейцы инициируют отзывную кампанию.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе KIA, «с 11 июня продажи этих комплектаций действительно временно приостановлены».

— Вопрос не связан с безопасностью автомобиля, мы активно работаем над контрмерами, чтобы решить эту проблему и возобновить поставки модели, которая сейчас очень востребована на рынке, — прокомментировали «АвтоВзгляду» в официальном представительстве KIA.

ТО, новинки рынка, дилеры, производители, производство, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, автосервис, ремонт, купить машину, техническое обслуживание
30 июня 2020
571