Первый тест-драйв обновленного Renault Kaptur: темперамент по-французски

Красоту никто не отменял, и в случае с рестайлинговым Renault Kaptur французы напомнили об этом деликатно и ненавязчиво. Настолько, что многие автолюбители наверняка даже не заметят в облике свежего кроссовера вообще никаких преображений.
Встречаем по одежке
Респектабельный наряд — конек нашего героя, который выгодно отличает его от старшего брата «рубахи-парня» по имени «Дастер». Производитель уверен, что с внешностью у «Каптюра» и без того все в порядке. Поэтому, пожалуй, только верные поклонники модели заметят новую хромированную решетку радиатора и другой дизайн колесных дисков. В богатых версиях появились полностью светодиодная оптика и повторители поворотников на корпусах боковых зеркал. Мэйк-ап хотя и легкий, но к месту, и в остальном «француз» себе не изменил. А так как по статистике 82% покупателей Renault Kaptur предпочитают двухцветную расцветку кузова, то французы в обновленной модели вдвое увеличили гамму цветовых комбинаций.
В «апартаментах» свежего Kaptur куда больше заметных изменений, причем налицо безусловные плюсы как в эстетическом, так и в функциональном смысле. Кроме новой отделки, «француз» обзавелся модернизированной приборной панелью, другим рулевым колесом, обновленной центральной консолью с восьмидюймовым сенсорным монитором медиасистемы, поддерживающей Apple Carplay и Android Auto. Два подстаканника и регулируемый продольно подлокотник доступны уже «в базе». Французские дизайнеры явно постарались, чтобы стиль оформления интерьера меньше всего соответствовал понятию «бюджетный», и им это удалось.
С точки зрения эргономики и функциональности здесь также исправлены прежние ошибки. Водитель теперь может настраивать рулевую коронку и по углу наклона, и по вылету. Кнопки обогрева передних кресел вместе с селектором управления полноприводной трансмиссией перекочевали на центральный тоннель. Для пассажиров второго ряда теперь также доступен обогрев сидений, как и два USB-порта.
В списке новых опций появился обогрев руля, система контроля мертвых зон, обогрев форсунок омывателя, функция кругового обзора, а также аудиосистема Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером. В обновленном Kaptur для запуска мотора с помощью кнопки необязательно устанавливать смарт-ключ в слот — его можно держать в кармане. Так что и здесь чувствуется праздничный отрыв от бюджетной рутины.
Смена характера
А теперь о главном техническом новшестве. Вместе с модернизированной версией платформы В0, обновленный Kaptur унаследовал у Renault Arkana турбомтор TCe объемом 1,3 литра мощностью 150 л. с., созданный совместно с компанией Daimler. Достался ему также и вариатор нового поколения CVT8 от компании Jatco. Таким образом, французам удалось решить актуальную проблему — улучшить динамику кроссовера, с которой у предшественника были явные проблемы.
Не сказать, что с новой коробкой передач «француз» превратился в пушечное ядро — легкая задумчивость, характерная для вариатора, в ответ на манипуляции педалью газа никуда не делись. Жаль, что Renault не может предложить современную версию классического «автомата». Но в сравнении с предшественником, рестайлинговый Kaptur явно взбодрился: пламенное турбосердце рьяно рвется в бой, обеспечивая вполне адекватный разгон для городского кроссовера.
С таким тандемом кроссовер ведет себя гораздо проворнее и чувствует себя увереннее как в городских условиях, так и на загородном шоссе при обгоне фур. К тому же явным достоинством нового силового агрегата в линейке бюджетной модели можно считать умеренный аппетит со средним расходом 7,1 − 7,4 литра на сотню в зависимости от привода.
Кроме того, темпераментный кроссовер приятно удивил комфортной управляемостью. Ведь из «Арканы» сюда перекочевали амортизаторы и рулевой механизм, в основе которого электроусилитель с переменной производительностью вместо старого «гидрача». В результате штурвал «Каптюра» лишился прежней тяжести, став более легким и чутким. В этом отношении «француз» теперь более покладист, сговорчив и предсказуем. Управлять им — одно удовольствие, и это едва ли не самый ощутимый признак преображения обновленного кросса.
Улучшились также и характеристики энергоемкой подвески, которая гораздо комфортнее проявляет себя на грунте, гравии и разбитом асфальте. С системой полного привода, клиренсом в 205 мм и короткими свесами кузова Renault Kaptur демонстрирует на бездорожье завидную для городского кроссовера уверенность. «Француз» с аппетитом глотает ухабы самого разного калибра и самоотверженно справляется с «засадами» на мокром скользком грунте. Так что он совсем не капризный белоручка.
Что почем
Вместе с допотопным четырехступенчатым «автоматом» Renault Kaptur распрощался и с 2-литровым 143-сильным «атмосферником». Версии со знакомой бензиновой «четверкой» объемом 1,6 литра мощностью 114 л. с. доступны только в моноприводном варианте в ценовом диапазоне от 1 020 000 до 1 235 000 рублей. Комплектации с новым турбоагрегатом предлагаются только с вариатором в версиях с передним или полным приводом. Цена вопроса — 1 260 000 – 1 515 000 «деревянных».
Таким образом, обновленный кроссовер в топовой версии с учетом новых агрегатов и существенно расширенного списка опций подорожал на 160 000 рублей. А стандартная комплектация потяжелела всего на 65 000 «деревянных».
При этом базовый вариант Kaptur Life за 1 020 000 предлагается с легкосплавными 16-дюймовыми дисками, бесключевым доступом, дистанционным запуском, подлокотником, индикатором низкого уровня омывающей жидкости, светодиодными ДХО и стальной защитой картера.
Например, такой сильный конкурент, как Hyundai Creta в комплектации Active хотя и стоит дороже — 1 062 000 рублей — а ничего из перечисленного оборудования, кроме подлокотника, у него не доступно. В свою очередь, другой «кореец» KIA Seltos в версии Classic за космические 1 129 900 вообще ничего из упомянутого не предлагает.
Так что с учетом выгодной ценовой политики, а также актуальных изменений в темпераменте, обновленный Renault Kaptur готов не на шутку биться с конкурентами за первые места в своем сегменте.