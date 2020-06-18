Первый тест-драйв обновленного Renault Kaptur: темперамент по-французски

В «апартаментах» свежего Kaptur куда больше заметных изменений, причем налицо безусловные плюсы как в эстетическом, так и в функциональном смысле. Кроме новой отделки, «француз» обзавелся модернизированной приборной панелью, другим рулевым колесом, обновленной центральной консолью с восьмидюймовым сенсорным монитором медиасистемы, поддерживающей Apple Carplay и Android Auto. Два подстаканника и регулируемый продольно подлокотник доступны уже «в базе». Французские дизайнеры явно постарались, чтобы стиль оформления интерьера меньше всего соответствовал понятию «бюджетный», и им это удалось.

С точки зрения эргономики и функциональности здесь также исправлены прежние ошибки. Водитель теперь может настраивать рулевую коронку и по углу наклона, и по вылету. Кнопки обогрева передних кресел вместе с селектором управления полноприводной трансмиссией перекочевали на центральный тоннель. Для пассажиров второго ряда теперь также доступен обогрев сидений, как и два USB-порта.

В списке новых опций появился обогрев руля, система контроля мертвых зон, обогрев форсунок омывателя, функция кругового обзора, а также аудиосистема Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером. В обновленном Kaptur для запуска мотора с помощью кнопки необязательно устанавливать смарт-ключ в слот — его можно держать в кармане. Так что и здесь чувствуется праздничный отрыв от бюджетной рутины.