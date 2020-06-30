Автомобили Skoda получат продвинутую мультимедийную систему

Мультимедиа-комплекс MIB3 предложат в двух версиях: базовой Bolero и топовой Columbus. Последняя идет в дорогих комплектациях машин с диагональю центрального монитора 8 или 9,2 дюйма.

У всех версий есть встроенная SIM-карта, поэтому программное обеспечение обновляется по Wi-Fi и не требует визитов на сервис. Конечно же, MIB3 поддерживает и современные протоколы связи — Android Auto, Apple CarPlay и MirrorLink.

Однако главное новшество новой мультимедиа — «облачный» сервис, который позволяет хранить персональные настройки на удаленном сервере. Например, в учетной записи водителя могут «лежать» данные о положении зеркал заднего вида, установках климат-контроля и освещения. Такое онлайн-хранилище позволит переносить персональные настройки в мультимедиа разных моделей Skoda. Поэтому после покупки нового автомобиля, весь софт «переедет» в него вместе с водителем.