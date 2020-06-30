В Россию везут необычные BMW 8-й серии

Баварские «восьмерки», прошедшие через руки специалистов ателье BMW Individual, предложат в двух окрасах — «черный сапфир» и «морозный черный». Тормозные суппорты также покрасят в черный цвет, а вот корпуса зеркал заднего вида, пороги, задний спойлер и колесные диски получат золотистый «колер».

Салон обтянут кожей Merino, а потолок отделан алькантарой. Также в интерьере появились «алюминиевые» вставки, а на подголовниках передних кресел и центральной консоли разместили эмблему спецверсии.

Россияне смогут купить купе или седан в единственной модификации — M850i xDrive с 530-сильной V-образной «восьмеркой» объемом 4,4 литра.

За купе дилеры попросят 10 990 000 рублей, а четырехдверный спорткар обойдется в 10 690 000 рублей.