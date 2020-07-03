Volvo отзывает более 2 000 000 машин по всему миру

По сообщению телеканала SVT, около 2,2 миллиона владельцев машин Volvo во всем мире пригласят к дилерам, чтобы проверить состояние стального троса, который соединяет ремень безопасности переднего кресла с кузовом автомобиля. Со временем трос может ослабнуть, а значит при столкновении ремень сработает не так эффективно, как надо.

Отзыв относится к машинам, выпущенные в период с 2006-го по 2019 год, и их список внушительный. Тут седаны S60, S80, включая кросс-версии, и длиннобазные модификации, которые популярны в Китае. Есть и кроссоверы XC60 и XC70.

Пресс-секретарь компании Стефан Эльфстрём уточнил, что износ стального троса — очень редкая проблема. Поэтому в компании отзыв предпочитают называть профилактикой.

Ожидается, что в Швеции кампания затронет 412 000 машин, в США — более 300 000, а в Китае — около 245 000. Придется ли отправляться на сервис российским покупателям Volvo, не уточняется.