Доступный премиум: первый обзор минивэна GAC GN8 для России

Итальянские корни

В основе пятиметрового минивэна массой две тонны лежит основательно доработанная платформа FIAT, на которой базировались Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis. Китайцы приобрели ее еще в 2008 году, и с тех пор несколько раз дорабатывали. Скажем, поменяли заднюю многорычажную подвеску на конструкцию с более массивными и прочными рычагами.

Под капотом GN8 занял место 2-литровый наддувный бензиновый мотор мощностью 190 сил вроде бы даже собственной разработки GAC, а 6-ступенчатый гидромеханический «автомат» поставляет японская Aisin. Заявленный расход топлива — 8,9 литров на 100 км, что вполне неплохо по нынешним временам. Ну а привод только передний.

А что внутри?

Семиместный минивэн позиционируют, как премиальный автомобиль для бизнеса и больших семей. Второй ряд кресел раздельный, а третий представляет собой полноценный диван. Все сиденья обтянуты кожей, есть массаж, вентиляция и обогрев. А у кресел второго ряда предусмотрена даже поддержка для ног.

Из опций отметим трехзонный климат-контроль, электропривод сдвижных дверей и мониторы диагональю 10,1 дюймов для пассажиров второго ряда. В общем, должно быть богато.

Помню, что в кроссовре GS8 не хватало поясничного подпора. Поэтому надеюсь, что у кресел минивэна диапазон регулировки сделали больше.