Доступный премиум: первый обзор минивэна GAC GN8 для России

Китайский бренд GAC нашим покупателям пока знаком плохо, ведь до сих пор модельный ряд бренда, который представлен в России, ограничивался лишь полноразмерным кроссовером GS8. В конце прошлого года эксперт портала «АвтоВзгляд» протестировал новинку, и в целом, остался доволен. Тогда мы удивились смелости представительства GAC. В конкуренты GS8 напрашивались востребованные и популярные кроссоверы KIA Sorento Prime и Hyundai Santa Fe, которые просто так своих позиций не сдадут. Но чем черт не шутит?
Сейчас задача у китайцев еще сложнее. Они выводят на рынок минивэн GAC GN8, а этот сегмент очень специфичный и узкий. Да и GN8 не особо-то новинка. В Китае он дебютировал в 2017 году, а в 2019 году получил новый 8-ступенчатый «автомат», которого в России, увы, не будет.
Итальянские корни
В основе пятиметрового минивэна массой две тонны лежит основательно доработанная платформа FIAT, на которой базировались Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis. Китайцы приобрели ее еще в 2008 году, и с тех пор несколько раз дорабатывали. Скажем, поменяли заднюю многорычажную подвеску на конструкцию с более массивными и прочными рычагами.
Под капотом GN8 занял место 2-литровый наддувный бензиновый мотор мощностью 190 сил вроде бы даже собственной разработки GAC, а 6-ступенчатый гидромеханический «автомат» поставляет японская Aisin. Заявленный расход топлива — 8,9 литров на 100 км, что вполне неплохо по нынешним временам. Ну а привод только передний.
А что внутри?
Семиместный минивэн позиционируют, как премиальный автомобиль для бизнеса и больших семей. Второй ряд кресел раздельный, а третий представляет собой полноценный диван. Все сиденья обтянуты кожей, есть массаж, вентиляция и обогрев. А у кресел второго ряда предусмотрена даже поддержка для ног.
Из опций отметим трехзонный климат-контроль, электропривод сдвижных дверей и мониторы диагональю 10,1 дюймов для пассажиров второго ряда. В общем, должно быть богато.
Помню, что в кроссовре GS8 не хватало поясничного подпора. Поэтому надеюсь, что у кресел минивэна диапазон регулировки сделали больше.
В какую цену?
Базовый «прайс» на GAC GN8 более, чем гуманен. За минивэн просят 2 699 000 рублей. Для сравнения: уже не новый Hyundai H1 обойдется минимум в 2 204 000 рублей, а Peugeot Traveller стоит от 2 249 000 рублей. Но это не премиальные автомобили, а их комплектации много беднее. Так что по оснащению «китаец» может потягаться с Volkswagen Multivan T6.1 (от 3 453 100 рублей) или Toyota Alphard (от 4 514 000 рублей).
Что до более дорогих версий, то средняя Prestige обойдется в 3 099 000 рублей, а самая богатая Premium — 3 499 000 рублей. Похоже, в GAC решили демпинговать, иначе покупателей не завоюешь. Ведь «немец» и «японец» более понятны, да и престиж бренда у них выше.
Думаем, что даже с таким привлекательным ценником легкой жизни GAC GN8 в России никто не обещает. И дело не только в том, что дилеров у марки всего четыре: два в Москве, один в Санкт-Петербурге и один во Владимире. Главное, что сегмент минивэнов у нас очень узкий, да и продажи не бьют рекордов. Можно рассчитывать на корпоративных заказчиков, но они, скорее, выберут модели, которые не один год на рынке. Китайцы могут заинтересовать спецпредложениями и расширенной гарантией. Скажем, сейчас, на GN8 действует 5-летний «оберег» и год бесплатной помощи на дорогах. Согласитесь, это довольно важно.
Так или иначе, окончательные выводы о перспективах GAC GN8 пока делать рано: время все расставит на свои места.