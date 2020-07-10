В Белоруссии начали выпускать дизельные моторы для «Газелей» и УАЗ

Мотор работает в мощностном диапазоне от 74 до 140 «лошадей», а крутящий момент варьируется от 235 до 330 Нм. Причем показатели зависят не только от различной форсировки, но и от установки наддува.

Двигатель, сконструированный почти 10 лет назад, претерпел тотальные доработки. В частности, получил систему питания от специалистов европейской компании Motorpal. Первую партию модернизированных движков уже закупили кубинцы, которые намерены устанавливать их на древние УАЗ-469 советского производства. А вот на новые машины ставить такие моторы не получится по причине несоответствия экологическим требованиям Евро-5. Впрочем, белорусы усердно над этим трудятся.

– Не забывая о традиционном направлении — двигатели и запасные части — мы ведем работу по поиску новых предприятий, заинтересованных в поставках наших моторов. Так, в I квартале 2020 года был подписан договор с ООО «Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ» на поставку запчастей. ММЗ поставляет свою продукцию в более, чем 50 стран, среди них — СНГ, страны Северной и Латинской Америки, Африки (Египет, Зимбабве, Эфиопия, Ангола) и Азии (Вьетнам, Пакистан), — заявил директор ММЗ Александр Рогожник.