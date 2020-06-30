Cнесло башню: тест-драйв обновленного Jaguar F-Type

Да, если ваша кожа сгорает так же быстро, как деньги на моей кредитной карте, то в путешествие на «кабрике» лучше отправляться в панаме или бейсболке. Иначе за пару часов покатушек на палящем солнце от перегрева не спасут даже волосы — будь они такие же роскошные, как парики Ирины Аллегровой.

Я серьезно: приятно ласкающий на скорости ветерок не сразу позволяет заметить, что «дымится» макушка. А ведь жареным мясом может запахнуть даже раньше, чем жженым сцеплением. Впрочем, удовольствие того стоит.