Cнесло башню: тест-драйв обновленного Jaguar F-Type

Да, если ваша кожа сгорает так же быстро, как деньги на моей кредитной карте, то в путешествие на «кабрике» лучше отправляться в панаме или бейсболке. Иначе за пару часов покатушек на палящем солнце от перегрева не спасут даже волосы — будь они такие же роскошные, как парики Ирины Аллегровой.
Я серьезно: приятно ласкающий на скорости ветерок не сразу позволяет заметить, что «дымится» макушка. А ведь жареным мясом может запахнуть даже раньше, чем жженым сцеплением. Впрочем, удовольствие того стоит.
За семь лет производства Jaguar F-Type изменился не так кардинально, как цены в магазинах. Это по-прежнему пикантные и узнаваемые формы, которые не извратили пластические хирурги в погоне за всеобщими трендами. Никаких шильдов во всю корму и безразмерных решеток радиатора!
Весь макияж свелся лишь к диодным стрелкам на «глазах» и более выраженному татуажу филейной части. Апогеем образа стали слегка надутые воздухозаборники — вот, собственно, и вся косметика. Ах, да: еще оптика обзавелась динамическими повторителями поворота. В общем, получилось модно, ярко, а главное — не вульгарно.
В салоне изысков не больше, если и не меньше. Все прелести открываются на виртуальном кокпите, куда можно вывести едва ли не все бортовые оповещения. Отдельного внимания заслуживает большой сенсорный планшет подретушированной мультимедиа — сочная графика, молниеносные реакции, удобный интерфейс.
Вот только «тачпаду» не лишним будет «прописать» антибликовый режим, а головному устройству — «смартфонотерапию». Да, яркие лучи солнца частенько «перекрывают» дисплей — попасть пальцем в нужную иконку меню не так-то просто даже в солнечных очках. Впрочем, как и нелегко порой поженить мобильник с медиасистемой — ссорятся они чаще, чем мирятся. Ну а как же еще: идеальных отношений не бывает!
В остальном же, по сути, архитектура салона осталась прежней — эстетичной, эргономичной и дорогой.
Британцы усердно потрудились над безопасностью водителя и его пассажира — родстер умеет отслеживать объекты в «мертвых» зонах, удерживать себя в полосе движения, определять дорожные знаки и поддерживать дозволенную в их рамках скорость.
А еще Jaguar F-Type обучен самостоятельно парковаться. Пожалуй, единственное, чего не хватает спорткару — это защиты от летящей с российских дорог пыли. Впрочем, масочный режим у нас по-прежнему остается в тренде.
На испытаниях «АвтоВзгляда» оказался автомобиль, «вооруженный» V-образной «шестеркой». Если в цифрах, то мою пятую точку, едва касающуюся асфальта, задорно тянут 380 разгоряченных «жеребцов».
Погоняет этот табун восьмискоростной гидромеханический «автомат», выстреливающий до первой сотки с места за 4,9 секунды. Да, до рекордов Гиннеса далеко, но, поверьте, 460 Нм тяги вполне достаточно, чтобы мгновенно раздуть щеки от восторга и потока встречного воздуха.
Скажу больше: трехлитровый коктейль с приводным нагнетателем отлично «вставляет» — для жарких эмоций и удовольствия от вождения больше и не нужно! Автомобиль не такой нервный и громкий, как в случае с более мощными агрегатами.
Родстер настолько сбалансирован, что руль кажется продолженим тебя. А вкручиваться с ним в повороты сродни нарушению законов физики. Вот только лучше не заигрываться, а то можно легко нарушить ПДД.
Скорость в Jaguar F-Type практически не ощущается — о том, что пора сбавлять напоминает лишь усиленный шелест ветра. Но наслаждаться им — кайф неописуемый. Главное — не забывать про крем для загара.