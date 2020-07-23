Volkswagen приглашает в сервис российских владельцев бракованных Passat 20-летней давности

Как оказалось, в случае ДТП эйрбег может сработать недостаточно эффективно. Правда, в силу возраста автомобиля оригинальных деталей уже нет… Поэтому сейчас идёт разработка новых компонентов подушки.

Российский офис «Фольксвагена» обещает найти хозяев восьми злосчастных машин. Правда, есть большие сомнения, что 20-летние «Пассаты» еще и живы, а их подушки ни разу не стреляли.

Кстати, отзыв машин-ветеранов — совсем не редкость. В начале этого года BMW решила зазвать на ремонт 1652 «троек», которые были проданы в России с января 1998 по декабрь 2000 года. Сколько машин в итоге приехали, неизвестно.