АВТОВАЗ решил отдохнуть, создавая дефицит в дилерских центрах

Фото: АвтоВзгляд
АВТОВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск. Отдыхать российский автогигант планирует с 27 июля по 16 августа. Помимо главной производственной площадки на летние каникулы уходят заводы «LADA Ижевск» и «LADA Запад Тольятти».

При этом АВТОВАЗ уверяет, что компанией подготовлен достаточный запас автомобилей, чтобы у дилеров марки LADA не возникло дефицита. Однако, как рассказали «АвтоВзгляду» сразу в нескольких дилерских центрах, склады стремительно пустеют — люди сейчас очень неплохо покупают машины.

– Мы не ожидали, что LADA будут покупать так активно. Обычно лето — это почти мертвый сезон, — отметил в беседе с «АвтоВзглядом» один из продавцов.

Чем обернется ажиотаж вокруг новых автомобилей, предсказать трудно. Но надо понимать, что свежие поставки «Лад» дилерам начнутся примерно в конце августа. И если россияне продолжат так же активно скупать машины, к финалу лета запасы могут иссякнуть.

Добавим, что в шоу-румах можно встретить внедорожник Niva, который до этого продавался под маркой Chevrolet. Самое интересное, что владельцам «Нивы» теперь придется меньше платить за техническое обслуживание.

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24 июля 2020
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