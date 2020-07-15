УАЗ «Эльбрус»: первый тест-драйв самого крутого «Патриота» в мире

На этом внедорожнике можно уехать хоть на самый край земли, а вопрос проживания и быта будет решен сам собой.

Похоже, еще чуть-чуть, и УАЗ самостоятельно будет заваривать по утрам кофе…

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