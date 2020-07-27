Skoda Rapid пережил «обновление» после обновления

Так, Karoq, Kodiaq и Superb обзавелись новыми рулями — двухспицевая «баранка» впервые появилась на обновлённом «Рапиде». Кстати, самому «Рапиду», несмотря на недавний рестайлинг, тоже перепала пара новинок: это центральный подлокотник спереди для базовой версии, плюс окраска новым серым «металликом». В список опций добавился датчик усталости водителя.

Кроссоверу Karoq достались виртуальные приборы. Их можно заказать в качестве опции для дорогих комплектаций Ambition и Style. В Style вдобавок теперь включены более современная медиасистема, камера заднего вида и система выбора ездовых режимов.

Kodiaq также перешел на мультимедийные комплексы третьего поколения, которые имеют функцию SmartLink для беспроводного подключения гаджетов. В дорогом исполнении Sportline отныне дополнительно внедрены кожаные сиденья с вентиляцией и выдвижной подушкой для ног.

И, наконец, Skoda Superb. У него появились камера кругового обзора, отдельная кнопка включения омывателя камеры заднего вида, плюс разъём для подключения видеорегистратора.

Машины 2021 модельного года уже сходят с конвейеров. Как уверяет пресс-служба чешского бренда, их прямо сейчас можно заказать у официальных дилеров «Шкоды».