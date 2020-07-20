Под колпаком: тест нового радар-детектора Silverstone F1 Sochi Pro, не имеющего аналогов в России

Отношение к радар-детектору у всех разное: кто-то влюбился в эти устройства с момента их появления на рынке и не расстанется с гаджетом никогда, а кто-то, наслушавшись бесконечного пиканья и прочих электронных «возгласов» старых устройств, так и не сумел убедиться в необходимости. Уж лучше платить штрафы, чем до бесконечности слушать эту какофонию! Тем более, что половина «пойманных» сигналов — мобильные вышки, электрические двери на АЗС и рации дальнобойщиков.

Оба взгляда имеют право на жизнь, и даже редакция портала «АвтоВзгляд» разделилась в дискуссии поровну. Автор, замечу, придерживается мнения, что радар-детектор не нужен. Вернее, придерживался. До того момента, пока первая горячая новинка отечественного рынка автомобильных гаджетов после пандемии не досталась мне на тест. Разрывать шаблоны и отдуваться за «коллег» предстояло новому премиальному радар-детектору Silverstone F1 Sochi Pro — устройству, которому по заявлению производителя, не свойственно путаться в показаниях и пропускать «сборщиков податей».

Вопросов было много: во-первых, как повлияет на работу прибора стекло с электрическим обогревом. Во-вторых, будет ли гаджет конфликтовать с другими устройствами и электроникой самого автомобиля, не будет ли сбоить от стоящего рядом мобильного телефона? И, наконец, в-третьих: сможет ли Sochi Pro стать тем самым первым радар-детектором? Получится ли у неопытного водителя с ним разобраться?