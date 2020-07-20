Под колпаком: тест нового радар-детектора Silverstone F1 Sochi Pro, не имеющего аналогов в России

Отношение к радар-детектору у всех разное: кто-то влюбился в эти устройства с момента их появления на рынке и не расстанется с гаджетом никогда, а кто-то, наслушавшись бесконечного пиканья и прочих электронных «возгласов» старых устройств, так и не сумел убедиться в необходимости. Уж лучше платить штрафы, чем до бесконечности слушать эту какофонию! Тем более, что половина «пойманных» сигналов — мобильные вышки, электрические двери на АЗС и рации дальнобойщиков.
Оба взгляда имеют право на жизнь, и даже редакция портала «АвтоВзгляд» разделилась в дискуссии поровну. Автор, замечу, придерживается мнения, что радар-детектор не нужен. Вернее, придерживался. До того момента, пока первая горячая новинка отечественного рынка автомобильных гаджетов после пандемии не досталась мне на тест. Разрывать шаблоны и отдуваться за «коллег» предстояло новому премиальному радар-детектору Silverstone F1 Sochi Pro — устройству, которому по заявлению производителя, не свойственно путаться в показаниях и пропускать «сборщиков податей».
Вопросов было много: во-первых, как повлияет на работу прибора стекло с электрическим обогревом. Во-вторых, будет ли гаджет конфликтовать с другими устройствами и электроникой самого автомобиля, не будет ли сбоить от стоящего рядом мобильного телефона? И, наконец, в-третьих: сможет ли Sochi Pro стать тем самым первым радар-детектором? Получится ли у неопытного водителя с ним разобраться?
Компактная коробка содержит весь необходимый для работы арсенал. Присоска и «липучка» для желающих установить радар на торпедо; провод, оснащенный повторителем «розетки»; кабель для соединения с компьютером и запасной предохранитель. Сам гаджет выполнен аккуратно и бережно, пластик на ощупь приятный и крепко «сбитый». «Премиальный» — слово красивое, на любителя, но добротный — это точно. Претензий по качеству сборки не нашлось, даже обычный порт питания от «прикуривателя» сделан тщательно и качественно. Статику Sochi Pro проходит на твердую «пятерку», дело за малым — испытанием в деле. План был прост и понятен: включаем прибор, выезжаем на МКАД, а потом уходим на всеми любимую «летнюю дорогу №1» М4 «Дон».
Первым делом — проверка на совместимость водителя и радара. Вместо унылого пиликанья и мигания многочисленных лампочек, «Сочи Про» вполне человеческим голосом вполне русским языком — что немаловажно — рассказывает о лазутчиках «Большого брата». Называет марки и модели «смотрящих», не сбивается на посторонние сигналы, дублирует показания на экране. Одним словом, общий язык нашли мгновенно, никаких дополнительных знаний и навыков не потребовалось. Но лучше бы не находили, честное слово: камеры повсюду!
Прибор порой не успевает договорить, как появляется следующая причина для беспокойства. За 109 км МКАД SilverStone F1 Sochi Pro так и не умолк: стрелка в лицо, стрелка в спину, радар, камера на обочину, радар, стрелка. А ведь и не замечаешь в обычной жизни обилия электроники на столбах — сразу понятно, куда идут гигантские столичные налоговые отчисления. Да на главном московском «кольце» электроники больше, чем в «М. Видео»!
Интересно и другое наблюдение: всесильный «Яндекс» напоминает о камере на несколько секунд позже «Сочи Про», а ведь каждое промедление, вернее — превышение, стоит от 500 рублей. Более того, навигатор, похоже, говорит не про все камеры, соблюдая нейтралитет. Новый радар от SilverStone стоит 9990 рублей, то есть при самом экономичном раскладе окупится на двадцатый «недополученный» штраф — на МКАД это, судя по ощущениям, примерно 8 километров. Вот вам и простая математика.
Ждем конфликта интересов. Не с «Яндексом» — с бортовой электроникой. Ради эксперимента даже кладем телефон непосредственно на устройство. И ничего. Только бесконечная трещотка предупреждений о засадах и «засидках». Даже паутина тонкого провода, что прогревает стекло в холодную зимнюю пору, не дает помех. Существенный плюс в современном-то автомобиле!
О помехах стоит вообще рассказать отдельно, ведь на любой магистрали посторонних сигналов множество, а выделить из них «тот самый» — дело сложное. SilverStone F1 Sochi Pro это делать умеет, ведь прибор оснащен самой современной системой фильтрации ложных срабатываний — Anti Cas. Камеры и радары улавливает четко, а вот рациями и прочей дорожной электроникой водителя не отвлекает.
Итак, МКАД начинает «увядать», поэтому сворачиваем на «дублер», что идет вдоль кольцевой. И тут же нарываемся на «схоронившуюся» в кустах LADA Granta в ливрее всем известных борцов за безопасность на дорогах. Повернутый в сторону проезжей полосы «капюшон» говорит о готовности «служителя порядка» взимать штрафы, не отходя от кассы. Однако и это «препятствие» девайс обнаруживает настолько рано, что можно успеть не только скинуть скорость, но и развернуться. Так что же говорить про «прозрачные» засады на той же М4 «Дон» — пройдя головной участок этой трассы мы убедились, что прибор как орехи «щелкает» все радары без исключения.
И пока М4 «Дон» справляется с потоком отдыхающих и ждет новые полчища отпускников со всей страны, можно подвести итоги тест. SilverStone F1 Sochi Pro очень добротно собран, не царапает торпедо острыми углами и не рассыпается в руках, даже площадку для присоски за ненадобностью можно закрыть аккуратной заглушкой. Прибор не сфолил ни разу, четко выявлял камеры и радары, не сбивался и не выдавал ошибок, хотя и катали мы его по перегруженному МКАД не менее двух часов. Экран все показания дублирует: задумался, зевнул — ничего страшного.
Разобрались с принципом работы быстро, но использовали только стандартную, «рандомную» программу. Более опытные «юзеры» могут внести свои настройки и правки — возможность есть (в том числе и по блокировке любых не нужных конкретному пользователю диапазонов частот). Ну и напоследок: если уж задумались про Сочи — подумайте и о Sochi Pro. Гаджет дает куда большую экономию, чем транспондер. Причем как денег, так и времени — разборки с общительными южными «гаишниками» никто не отменял.