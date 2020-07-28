Genesis готовит премиальный универсал

Седан Genesis G70 сейчас готовят к рестайлингу, а универсал должен появиться уже с переработанной передней частью. Об этом говорит двухъярусная светотехника, которая видна из-под камуфляжа. Судя по фото, у автомобиля будет и очень широкая решетка радиатора.

В профиль универсал выглядит вполне динамично, хоть корма и полностью закрыта. Тем не менее, можно рассмотреть двухсекционные фонари и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

По слухам, «хозяйственный» G70 лишится механической коробки передач, а вместо 2-литрового наддувного мотора появится 2,5-литровый агрегат.

Универсал G70 могут тепло встретить европейские покупатели, ведь в Старом Свете этот тип кузова популярен. Скажем, премиальные «сараи» предлагает вся большая немецкая тройка.