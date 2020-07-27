Новый Hyundai Santa Fe может получить спортивную версию

У Hyundai Santa Fe N Performance немало доработок. «Санта» получил оригинальную решетку радиатора с крупными вертикальными «прутьями», обновленные бамперы, капот с прорезями-воздуховодами и накладки под карбон на корпусах зеркал заднего вида. Поменяли и конфигурацию выхлопной системы. Теперь тут пара сдвоенных насадок, как у спортивных машин. Ну а штатные колесные диски сменили на 21-дюймовые с оригинальным дизайном.

В интерьере Santa Fe N Performance — царство карбона. Этим легким композитным материалом отделали дверные карты, центральный тоннель и спинки передних сидений. Спортивного акцента добавила и красная прострочка, а также алькантара, которой обтянули салон.

Что касается технических изменений, то по ним пока информации нет. Предположим, что какого-то сверхмощного мотора новинка не получит, и гамма силовых агрегатов останется стандартной. Максимум, на что могут пойти корейцы, это перенастройка подвески и ездовой электроники.

Компания планирует выпустить Hyundai Santa Fe N Performance на рынок Южной Кореи в четвертом квартале этого года. Если версия окажется популярной, ее могут привести и в Россию, где любят все яркое и эксклюзивное.