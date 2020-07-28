Обновленные Toyota Hilux и Fortuner сертифицированы для России

В базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появились ОТТС на обновленные версии Toyota Fortuner и Toyota Hilux. Самым существенным изменением стало появление в моторной гамме обеих моделей модернизированного 2,8-литрового 200-сильного турбодизеля. На данный момент двигатель аналогичного объема, устанавливаемый на обе машины, развивает 177 л. с. Как и сейчас, новый силовой агрегат будет работать в паре с 6-ступенчатой АКП.

О сроках появления обновленных автомобилей в салонах официальных российских дилеров Toyota пока никакой информации нет.