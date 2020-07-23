Быта ради или фана для: сравнительный тест кроссоверов Toyota C-HR и Mitsubishi Eclipse Cross

Toyota C-HR и Mitsubishi Eclipse Cross просто рождены для соперничества между собой за внимание окружающих. По крайней мере, дизайнеры обеих марок как могли стремились к этому. Поставь их рядом и куда ни кинь взгляд — что на «морду», что на корму, что на бок, — в любом ракурсе видно: каждый из них буквально вопит: «Я лучше, ярче, привлекательнее, я, я, я!» И ведь действительно, каждый для этого припас свои «фишечки».
У Mitsubishi — распахнутая черная «пасть» радиаторной решетки, у Toyota — игривый смайлик вместо нее. Один хвастается вычурными задними фонарями, другой — оригинальным двухэтажным остеклением пятой двери.
С-HR играет выпирающими «мускулами» гипертрофированно выпяченных колесных арок, Eclipse Cross — демонстрирует стильную «стрелу» выштамповки на боку, прочерченную через обе двери к уголку заднего «габарита».
Кто внешне круче сходу и не скажешь. Автору этих строк больше нравится C-HR, а сразу нескольким коллегам по редакции портала «АвтоВзгляд» больше по душе Mitsubishi. Поэтому «замнем для ясности» этот щекотливый вопрос и перейдем к интерьерам непримиримых соперников.
Если сравнивать их формально, по наличию опций и прочего, то получим практически полный паритет. Оба кроссовера «упакованы» действительно очень хорошо — мультимедийными дисплеями, запусками двигателя с кнопки, «кондеями», круиз-контролями, подогревами всего и вся. Но когда начинаешь изучать кроссоверы предметно, возникает ощущение некоторого превосходства на стороне C-HR. Прежде всего, из-за качества материалов отделки. У Toyota оно однозначно выше.
Это и видно, и можно убедиться, пощупав. А еще мониторчик «мультимедийки» над центральной консолью у C-HR покрупнее будет, чем у Eclipse. Да и общий дизайн у «Тойоты» как-то более презантабелен. Тот, кто «любит глазами», однозначно выберет интерьер C-HR. А прагматик, не питающий особого пиитета перед внешними впечатлениями, обратит внимание на задние диваны обеих машин. И немедленно отдаст предпочтение Mitsubishi Eclipse Cross. Просто потому, что в нем гораздо больше места для человеческих ног.
Это обстоятельство особенно отчетливо впечатывается в память, если возишь ребенка в детском кресле за водительским сиденьем. Чтобы 7—8-летний гражданин мог нормально сидеть за водителем Toyota C-HR, у которого рост более 180 см, пилоту в обязательном порядке придется сдвигать свое кресло из наиболее удобного для себя положения на несколько сантиметров вперед.
В Mitsubishi Eclipse Cross этого делать не нужно, пространства для детских ног за водительской спинкой хватит. С точки зрения грузоподъемности оба кроссовера практически равны — объем багажника не велик: 310 литров у Mitsubishi Eclipse Cross и 297 литров у Toyota C-HR. Да это и не особо важно — такие машины не для перевозки цемента на дачу приобретают, а преимущественно ради внешнего имиджа.
Сравнивая реальное поведение «японцев» с прописанными в фирменных каталогах динамическими характеристиками, можно заработать нежданный когнитивный диссонанс. Несмотря на то, что под капотом C-HR стоит 1,2-литровая бензиновая турбо-маломерка о 115-ти л. с., а у Eclipse Cross — 1,5-литровый 150-сильный мотор, разгон до сотни у машин заявлен производителями практически идентичный — чуть более 11 секунд до цифры 100 км/ч в комплектациях с полным приводом.
При этом на старте со светофора Eclipse Cross стабильно и уверенно оставляет C-HR далеко за кормой. То есть динамика Mitsubishi на скоростях до 60—70 км/ч явно более выигрышная. Зато в плане управляемости и вообще работы подвески маленький кроссовер Toyota настолько же лучше оппонента от Mitsubishi, насколько последний сильнее в «драгрейсинге». Там, где C-HR позволяет спокойно проходить повороты на скоростях в районе 60 км/ч, Eclipse Cross кренится уже на 50 км/ч. А при превышении этой планки — сползает к внешнему радиусу поворота.
Да и вообще, Toyota C-HR на фоне Mitsubishi Eclipse Cross воспринимается, как подтянутый и упругий завсегдатай спортзала рядом с расслабленным любителем посидеть перед телеком с бутылочкой пенного и чипсами.
Любопытно, что «лежачих полицейских» на скоростях 40—50 км/ч кроссоверы перепрыгивают вполне пристойно. Но совершенно в разной манере. Подвеска Eclipse Cross норовит мягко и плавно проглотить преграду. А у C-HR она делает это четко по-военному: бум-бум, и «полицай» уже позади, а ты никакой существенной тряски кузова так и не ощутил!
Заметим, что приличное поведение на асфальте почти всегда «аукается» неуверенностью вне его. Расплатой за более драйверские кондиции C-HR стал, в частности, откровенно маленький (для бездорожья) клиренс. С 160-ю мм просвета, имеющимися у Toyota, соваться на ухабистую колею лучше не стоит — пообрываете все пластиковые пыльники и накладки на днище. А вот на Eclipse Cross можно и поглубже в грязь нырнуть, хотя и без фанатизма, как говорится. Его 180 мм просвета позволяют чувствовать себя вне асфальта более вольготно, чем за рулем оппонента.
Таким образом, в «ездовой» номинации машины смотрятся достаточно разнопланово. Чего не скажешь о ценниках. Обе не дешевы.
Попавшие «АвтоВзгляду» на сравнительный тест-драйв кроссоверы, будучи укомплектованные практически по-максимуму, стоят внушительных денег: Toyota C-HR — чуть больше 2 000 рублей, а Mitsubishi Eclipse Cross — аж под 2 300 000!
Впрочем, это как раз тот самый случай, когда имидж берет над жаждой верх…