Быта ради или фана для: сравнительный тест кроссоверов Toyota C-HR и Mitsubishi Eclipse Cross

Toyota C-HR и Mitsubishi Eclipse Cross просто рождены для соперничества между собой за внимание окружающих. По крайней мере, дизайнеры обеих марок как могли стремились к этому. Поставь их рядом и куда ни кинь взгляд — что на «морду», что на корму, что на бок, — в любом ракурсе видно: каждый из них буквально вопит: «Я лучше, ярче, привлекательнее, я, я, я!» И ведь действительно, каждый для этого припас свои «фишечки».

У Mitsubishi — распахнутая черная «пасть» радиаторной решетки, у Toyota — игривый смайлик вместо нее. Один хвастается вычурными задними фонарями, другой — оригинальным двухэтажным остеклением пятой двери.

С-HR играет выпирающими «мускулами» гипертрофированно выпяченных колесных арок, Eclipse Cross — демонстрирует стильную «стрелу» выштамповки на боку, прочерченную через обе двери к уголку заднего «габарита».

Кто внешне круче сходу и не скажешь. Автору этих строк больше нравится C-HR, а сразу нескольким коллегам по редакции портала «АвтоВзгляд» больше по душе Mitsubishi. Поэтому «замнем для ясности» этот щекотливый вопрос и перейдем к интерьерам непримиримых соперников.