Новая Mazda6 получит задний привод и мощный мотор

Внешность новой «шестерки», по большому счету, уже перестала быть секретом. В основу серийного автомобиля ляжет шоу-кар Mazda Vision Coupe, который показали 3 года назад. Сама машина будет готова примерно через полтора года, так что суммарно пауза между концептом и серией растянется на 5 долгих лет. Есть ли смысл ждать? Точно да: это будет не просто новое поколение, а полная смена концепции.

И вот почему. Mazda планирует сделать премиальный седан со всеми необходимыми для этого атрибутами: мощным мотором, задним приводом и продольной компоновкой. Основным (а может — и единственным) двигателем будет 6-цилиндровый агрегат: бензиновый, но — с воспламенением от сжатия. Естественно, по последней моде он получит и гибридный довесок, но для нас это уж точно не слишком важно.

Между тем, в России еще вовсю бегают «шестерки» первого поколения! И они пользуются неплохим спросом на вторичном рынке. Портал «АвтоВзгляд» готов дать ответ, стоит ли покупать такую машину.