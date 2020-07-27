В плену имперской роскоши: как не разориться на автопутешествии в Питер

С фасада надменный, а по сути — радушный, Град Святого Петра готов приютить каждого, кто приезжает сюда с добрыми намерениями и определенными финансовыми возможностями. Прежде чем отправляться в семейное путешествие, лучше заранее забронировать квартиру в частном секторе, либо апартаменты в отеле. В первом случае на приличный вариант реально рассчитывать минимум за 3000 рублей в сутки, во втором — от 5000. Речь идет о комфортабельном жилище с одной спальней, гостиной и полноценней кухней со всей необходимой бытовой техникой. Можно найти варианты дешевле, но условия будут хуже.

Всем, кто путешествует за рулем, необходимо заранее осведомиться о расположении ближайшей к дому или отелю парковки. Особенно, если съемное жилье или гостиница находится в центре Питера, где днем найти свободное парковочное место довольно проблематично.

Московских водителей наверняка несказанно обрадует тот факт, что в Санкт-Петербурге зона платной парковки с тарифом 60 рублей в час ограничена 27 улицами в Центральном районе. Это далеко не весь исторический центр, и чтобы пришвартоваться, например, рядом с Дворцовой площадью на Миллионной улице никому ничего платить не надо. Главное, найти свободное место, но сей поиск в разгар дня может затянуться на непредсказуемое время. Так что заказывая экскурсию в музей в центре города на определенный час, лучше выехать как минимум за 40 минут без учета пробок.