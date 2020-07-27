В плену имперской роскоши: как не разориться на автопутешествии в Питер

С фасада надменный, а по сути — радушный, Град Святого Петра готов приютить каждого, кто приезжает сюда с добрыми намерениями и определенными финансовыми возможностями. Прежде чем отправляться в семейное путешествие, лучше заранее забронировать квартиру в частном секторе, либо апартаменты в отеле. В первом случае на приличный вариант реально рассчитывать минимум за 3000 рублей в сутки, во втором — от 5000. Речь идет о комфортабельном жилище с одной спальней, гостиной и полноценней кухней со всей необходимой бытовой техникой. Можно найти варианты дешевле, но условия будут хуже.
Всем, кто путешествует за рулем, необходимо заранее осведомиться о расположении ближайшей к дому или отелю парковки. Особенно, если съемное жилье или гостиница находится в центре Питера, где днем найти свободное парковочное место довольно проблематично.
Московских водителей наверняка несказанно обрадует тот факт, что в Санкт-Петербурге зона платной парковки с тарифом 60 рублей в час ограничена 27 улицами в Центральном районе. Это далеко не весь исторический центр, и чтобы пришвартоваться, например, рядом с Дворцовой площадью на Миллионной улице никому ничего платить не надо. Главное, найти свободное место, но сей поиск в разгар дня может затянуться на непредсказуемое время. Так что заказывая экскурсию в музей в центре города на определенный час, лучше выехать как минимум за 40 минут без учета пробок.
Вообще центральные улицы Санкт-Петербурга до сих пор не лишены того свободного сумбура и легкого хаоса, которые когда-то царили в лужковской Москве. Возможно, для простого столичного автолюбителя, привыкшего к стерильным — и в смысле парковочного пространства, и упорядоченного движения — улицам Первопрестольной, это будет приятным сюрпризом. И вообще, в сравнении с нынешней сверкающей и глянцевой Москвой, Санкт-Петербург выглядит куда более живым, свободным и демократичным городом, несмотря на свою имперскую архитектуру.
Правда, как и везде, свои коррективы в его инфраструктуру внес карантин, как почти по всей стране негативно отразившийся на местном бизнесе, в том числе и на заведениях общепита. Часть недорогих частных кафе пока закрыты, а в большинстве тех ресторанов, что остались на плаву, цены по нынешним временам откровенно кусаются. Но это не повод решать вопрос семейного питания только за счет сетевого фастфуда. Разумнее покупать продукты в магазине и привычным образом готовить еду на кухне своего временного пристанища — и бюджет целее, и здоровье крепче.
Что касается достопримечательностей, то после карантинного затвора жадному до впечатлений туристу хочется увидеть все и сразу. Но лучше заранее составить список предпочтительных для посещения мест, учитывая, что масса интересного расположено еще и в пригородах Питера: Царское село, Петергоф, Кронштадт, Гатчина, Стрельна, Вырица, побережье Финского залива вдоль Приморского шоссе и масса других красот Ленинградской области.
К тому же определенно не стоит ограничивать свое внимание только парадным Санкт-Петербургом, представленным в каждом туристическом буклете: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Русский музей, Исаакиевский собор, Кунсткамера, прогулки по Неве и так далее. Ведь в этом городе предостаточно неформальных достопримечательностей. Как вариант — знаменитая «Камчатка», легендарная угольная котельная по адресу Блохина 15, где работали кочегарами Виктор Цой, Александр Башлачев и другие известные в старой рок-тусовке личности. Сейчас здесь находится клуб-музей и магазин культтоваров.
Но если вы хотите встретиться с любым городом лицом к лицу и узнать его, что называется, тет-а-тет, то нет ничего лучше, чем встать спозаранку — часа в четыре или пять утра — сесть за руль и на восходе солнца прокатиться по пустынным проспектам, улицам и переулкам. Ничто не помешает вам припарковаться в любом разрешенном месте где-нибудь на уютной набережной и пройтись в одиночестве вдоль спящих фасадов вековых зданий. Только в этом случае вам посчастливится увидеть город настоящим — во всей своей неподдельной красе, без пробок, людей, суеты и шума…
На пустых центральных улицах, залитых первыми солнечными лучами, яркий силуэт KIA Sportage стал органичной частью городской панорамы на фоне изысканной монументальной архитектуры. Стоит еще раз отметить эстетические достоинства в облике корейского кроссовера. Напомним, что над созданием его самобытной внешности работал шеф-дизайнер KIA Motors Петер Шрайер. Ему и его команде действительно удалось избежать штампов и сотворить настоящую индивидуальность — яркую и неподражаемую.
Дизайн экстерьера KIA Sportage основан на сочетании мягких линий и острых граней. В нашем случае красный металлик Infra Red удачно подчеркивал гармоничный рельеф кузова. Каждый элемент фронтальной части вписывался в общую стилистику — решетка радиатора в фирменной дизайнерской концепции KIA «улыбка тигра»; яркие светодиодные фары, вытянутые по наружным граням крышки капота; агрессивный обвес, широкий нижний воздухозаборник, противотуманки характерной формы.
При этом в анфас — это классический кроссовер, скроенный по канонам жанра, но не теряющий своей индивидуальности. Именно поэтому в городском потоке Sportage всегда узнаваем и привлекает внимание своей эффектной внешностью.
Несомненно, яркий кроссовер стал еще одним украшением неповторимых питерских улиц, любоваться которыми можно бесконечно. Но каждый праздник когда-то кончается, и после пяти дней увлекательных странствий по Северной столице и ее окрестностям нам пора было возвращаться домой. Как всегда, мы покидали Питер с единственной целью — чтобы вновь сюда вернуться. И непременно на автомобиле KIA.
…Как правило, любой карнавал стоит денег, и чем он ярче и веселее, тем дороже обходится. А если речь идет о празднике для всего честного семейства, то в нашем случае расходы умножились на четыре по числу его членов. Итак, бюджет девятидневного путешествия составил более 70 000 рублей. Проживание обошлось в 35 000 рублей (7 ночевок по 5000) с учетом, что одну ночь мы ночевали на берегу озера в автомобиле. На питание было потрачено 14 000 «деревянных».
На билеты в музеи, на водные прогулки на трамвайчиках, а также услуги гидов и сувениры ушло 12 000. Кстати, на четырех человек это не так много, поскольку, например, стоимость посещения только одной экспозиции Михайловского замка Русского музея обойдется в 600 рублей на человека. А поплавать по водным артериям Питера стоит от 800 рублей за билет для одной персоны. Ну, и «пожертвование» на платную дорогу М11 «Нева» до Москвы составило около 2000.
С учетом активного освоения культурного пространства вдоль питерской трассы и окрестностей Петербурга с постоянными вылазками глубоко в провинцию, за девять дней KIA Sportage верой и правдой отработал 2000 километров. По трассе аппетит 150-сильного «атмосферника» объемом 2 л составил 9,5 л на сотню, что с учетом его динамических характеристик и моего желания держать высокий темп вполне адекватно. Таким образом на горючее ушло 10 000 рублей.
Бюджет подобной поездки может быть гораздо ниже или наоборот значительно выше — все зависит от возможностей и потребностей. В любом случае каждое путешествие, даже по вроде бы изведанным маршрутам, но проведенное с самыми родными и близкими, оставляет незабываемые впечатления на всю жизнь.