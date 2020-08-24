Виртуальная ярмарка: как дешево купить и без того бюджетные автомобили Ravon

В качестве примера приводится скидка на седан Nexia R3 с механической коробкой передач в комплектации «Комфорт», при покупке которого можно сэкономить без малого до 40 000 рублей. Также в «шоу-руме» маркетплейса представлены модели R2 и R4 по цене от 696 899. Похоже, площадка поможет дилерам распродать остатки запылившихся на складах машин.

— Мы предоставляем персональный сервис и удобство оформления сделки онлайн, а также максимально выгодные цены, которых нет ни у кого на рынке, — отметил Олег Голубцов, CEO Classified индустрии экосистемы Сбербанка.

Как утверждают представители «СберАвто», сервис позволяет избежать утомительных переговоров с продавцами и гарантирует прозрачность ценообразования. Все действия производятся через смартфон — клиент выбирает и оплачивает автомобиль дистанционно. Жителям Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов машины доставляют прямо «до двери». Остальным же — выдают в дилерском центре.