Тест-драйв LADA XRAY Cross Instinct: ума палата

Для совсем молодого поколения внешность современных моделей АВТОВАЗа на фоне иномарок выглядит вполне прозаично. Другое дело, когда облик тольяттинских машин оценивают бывшие владельцы «шестерок», «семерок», «восьмерок», «девяток» или «десяток». Предвзятое отношение наших великовозрастных водителей оправдано старой истиной: все познается в сравнении. Ведь нынешний вазовский «Х-образный» корпоративный дизайн для многих до сих пор выглядит настоящей революцией.
Нуар
Тем более, если оценивать внешность отечественного паркетника XRAY Cross в самом дорогом исполнении. Его экстерьер облагорожен оригинальными дисками с алмазной шлифовкой, черной крышей, черными корпусами боковых зеркал и шильдиками с надписью «Instinct». Весь этот томный «макияж» смотрится выигрышно и привносит в облик кроссовера здоровую порцию респектабельности.
Налет нуара ощущается и в салоне XRAY Cross Instinct за счет черных лакированных панелей на дверях и центральной консоли. В этом темном царстве сразу же бросается в глаза ярко-оранжевая кайма ковриков и контрастные серые велюровые вставки на всех сидениях. Выглядит достойно.
Инстинкт общения
Но главный эксклюзив топовой версии отечественного кросса — платформа «Яндекс.Авто» со встроенным 4G-модемом. XRAY Cross Instinct — первая тольяттинская модель, где поселился уже известный многим виртуальный персонаж по имени Алиса. С учетом того, как интенсивно «Яндекс.Авто» внедряется в машины массового сегмента, не исключено, что это героиня скоро станет народной.
Если в дорогих версиях остальных «Иксреев» можно рассчитывать на монитор размером 7 дюймов, то в «Инстинкте» его диагональ на дюйм больше. Но чтобы управлять приложениями «Яндекс.Авто», визуальный контакт с экраном не обязателен. Умная, вежливая и обходительная Алиса услышит ваши пожелания и покорно их исполнит, если они входят в компетенцию других многочисленных сервисов «Яндекс».
Иными словами, система самостоятельно найдет на карте нужный пункт назначения, проложит до него маршрут, запустит указанную радиостанцию, расскажет о погоде, включит любимую музыку, загрузит интернет-браузер, свяжет вас с нужным абонентом из телефонных контактов и даже поиграет с вами в нехитрые игры или расскажет детям сказку. Одним словом, Алиса — ума палата!
Если учесть, что с каждым месяцем она становится все более эрудированной и осведомленной, то в длительном путешествии ее вполне можно использовать в роли гида. И ничего, что уровень ее знаний ограничен википедией, зато хотя бы частично она сможет удовлетворить ваш инстинкт общения. В любом случае, в компании с Алисой скучно не будет ни в долгих пробках, ни в длительных путешествиях.
Инстинкт комфорта
Что касается комфорта, то всю обойму топовых опций XRAY Cross Instinct позаимствовал у версии Luxe/Prestige. Речь идет о системе выбора режимов движения LADA Ride Select (доступна только для экземпляров с «механикой»), климат-контроле, камере заднего вида, датчиках дождя и света, подогреве рулевого колеса и всех сидений, охлаждаемом вещевом ящике, розетке USB для задних пассажиров, комбинированной обивка кресел, двойном полу в багажнике, рейлингах, защите двигателя и подкапотного пространства и прочем полезном оборудовании.
XRAY Cross оснащен рулевой колонкой, регулируемой по высоте и вылету, а также удобными передними креслами с выраженной боковой поддержкой, так что с водительской посадкой здесь проблем почти нет. Единственным нюансом можно считать недостаток места с правой стороны от водителя, если на соседнее сиденье усядется широкоплечий пассажир. По законам жанра, с такой ситуацией придется смириться седокам и на заднем диване.
Размер багажного отделения в Xray Cross составляет 361/1207 л, и это не самый выдающийся показатель в классе. Например, у Hyundai Creta этот параметр равен 402/1396 л. Зато в грузовом отсеке отечественного паркетника оборудован двойной пол, куда можно сложить мелкие вещи.
Инстинкт движения
Что касается движения, то производитель счел нужным удовлетворить инстинкт самосохранения клиента, ограничив дравейрские амбиции своего детища. Прохладный темперамент 1,8-литровой «четверки» мощностью 122 л. с. не ободряет даже 5-ступенчатая механика. Намек на азарт появляется в спортивном режиме системы LADA Ride Select, который вносит в поведение «Лады» некоторую нервозность за счет легкого обострения чувствительности педали газа, а также изменений в настройках функции контроля устойчивости и противобуксовочной системы. «Кросс» честно рвется в бой, но чувствуется, как непросто ему это дается. На верхах мотор сердито рычит и злится, при этом динамика пусть и усиливается, но особо не впечатляет.
LADA XRAY Cross Instinct — действительно семейный автомобиль, главный приоритет которого — безопасность. Об отсутствии спортивных амбиций говорят и склонность к кренам кузова при маневрах за счет увеличенного со 195 до 215 мм клиренса. Особых проблем с рулевыми настройками здесь нет, хотя тяжеловатому штурвалу и не хватает информативности. В любом случае, автомобиль послушный, предсказуемый и управлять им вполне комфортно.
Подвеска чувствительна к мелкам огрехам асфальта, при этом на волнообразном дорожном покрытии «Лада» не всегда проявляет собранность, несмотря на свою жесткость. Умеренное бездорожье переднеприводному XRAY Cross дается на удивление легко и просто — энергоемкости амортизаторам хватает за глаза. Система LADA Ride Select позволяет адаптировать настройки движения в режимы «Снег» и «Песок». К тому же короткие свесы и дорожный просвет в 215 мм выглядят на грунте весомым преимуществом.
На российском рынке помимо LADA XRAY Cross Instinct с 122-сильным агрегатом объемом 1,8 л и 5-ступенчатой «механикой» (995 900 рублей), предлагается еще и вариант с 1,6-литровым мотором мощностью 113 л. с. и вариатором (1 055 900 рублей).
То есть незначительный «макияж» экстерьера и сервис «Яндекс.Авто» обойдется в 46 800 деревянных. Именно на эту сумму «Инстинкт» дороже комплектации с тем же оборудованием, но без Алисы.
Учитывая реальные преимущества ее интеллекта и возможностей, то сумма вполне оправдана. Особенно для тех автолюбителей, кто рассматривает отечественный кроссовер в качестве семейной машины и проводит много времени за рулем.