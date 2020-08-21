Тест-драйв LADA XRAY Cross Instinct: ума палата

Налет нуара ощущается и в салоне XRAY Cross Instinct за счет черных лакированных панелей на дверях и центральной консоли. В этом темном царстве сразу же бросается в глаза ярко-оранжевая кайма ковриков и контрастные серые велюровые вставки на всех сидениях. Выглядит достойно.

Инстинкт общения

Но главный эксклюзив топовой версии отечественного кросса — платформа «Яндекс.Авто» со встроенным 4G-модемом. XRAY Cross Instinct — первая тольяттинская модель, где поселился уже известный многим виртуальный персонаж по имени Алиса. С учетом того, как интенсивно «Яндекс.Авто» внедряется в машины массового сегмента, не исключено, что это героиня скоро станет народной.

Если в дорогих версиях остальных «Иксреев» можно рассчитывать на монитор размером 7 дюймов, то в «Инстинкте» его диагональ на дюйм больше. Но чтобы управлять приложениями «Яндекс.Авто», визуальный контакт с экраном не обязателен. Умная, вежливая и обходительная Алиса услышит ваши пожелания и покорно их исполнит, если они входят в компетенцию других многочисленных сервисов «Яндекс».