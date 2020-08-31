Российская компания Zetta хочет выпустить второй электромобиль, так и не сделав первый

Как рассказал «Российской газете» директор компании Zetta Денис Шуровский, разработка второго электромобиля будет начата после запуска первого — компактного городского электрокара, который раньше называли просто Zetta, а теперь он получил имя City Modul 1.

Напомним, что это в основе электромобиля лежит трубчатая пространственная рама, на которую крепят внешние и внутренние пластиковые панели, а пространство между ними заполняют специальной пеной. На машину станут устанавливать электромоторы и тяговые батареи из Китая.

City Modul 1 намерены продавать в трех комплектациях. Базовая версия за 550 000 рублей будет переднеприводной с запасом хода в 180 километров. Такой же автомобиль, но с батареей большей емкости обойдется в 750 000 рублей, а полноприводный вариант должен стоить 950 000 рублей.

Производство «Зетты» теоретически должно стартовать в Тольятти уже в конце 2020 года. Но для полноценного запуска завода нужны инвестиции в размере 100 миллионов рублей, и пока непонятно, смогла ли компания получить финансирование. Поэтому, вероятно, второй электрокар в ближайшее время останется лишь в виде компьютерного макета.