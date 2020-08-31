Российский электромобиль Zetta: он будет именно таким

Зато теперь мы точно знаем, каким будет окончательный дизайн электромобиля. И если спереди машинка выглядит достаточно органично, то оформление задней части вызывает вопросы. Огромные фонари и странная крышка (видимо, за ней скрывается багажник) смотрятся, мягко говоря, странновато. Пожалуй, отдать полмиллиона рублей за такую «букашку» захотят только те, кому она сильно нужна: то есть каршеринговые сервисы и службы доставки. Между тем, за 470 900 рублей сегодня можно купить базовый седан LADA Granta. И она, на фоне «Зетты» выглядит писаной красавицей.