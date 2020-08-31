Российский электромобиль Zetta: он будет именно таким

Как уже неоднократно рассказывал «АвтоВзгляд», в основе электромобиля лежит трубчатая пространственная рама, на которую крепятся пластиковые панели. При этом электромоторы и тяговые батареи планируется закупать из Китая. Если верить обещаниям представителей «Зетты», базовая версия за 550 000 рублей будет переднеприводной с запасом хода в 180 километров. Производство автомобилей теоретически должно стартовать в Тольятти до конца 2020 года. Но для этого нужны 100 миллионов рублей, и пока непонятно, смогла ли компания получить финансирование.
Зато теперь мы точно знаем, каким будет окончательный дизайн электромобиля. И если спереди машинка выглядит достаточно органично, то оформление задней части вызывает вопросы. Огромные фонари и странная крышка (видимо, за ней скрывается багажник) смотрятся, мягко говоря, странновато. Пожалуй, отдать полмиллиона рублей за такую «букашку» захотят только те, кому она сильно нужна: то есть каршеринговые сервисы и службы доставки. Между тем, за 470 900 рублей сегодня можно купить базовый седан LADA Granta. И она, на фоне «Зетты» выглядит писаной красавицей.