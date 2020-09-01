Самую практичную модель Ferrari отправили на свалку истории

О том, что итальянский спорткар покинет сборочную линию на заводе в Маранелло, сообщил американский Motor1, сославшись на официальных представителей Ferrari.

Снятие спортивного хетчбэкаGTC4Lusso с производства связано со стратегией анонсированной еще в 2017 году. Согласно плану, жизненный цикл каждой модели итальянцы решили сделать очень недолгим. Таким образом, в компании намерены не снижать цены на свои эксклюзивные автомобили. Да и терять в цене спорткары будут совсем немного.

Ожидается, что на место GTC4Lusso придет новая модель, но произойдет это не раньше 2022 года, поскольку пандемия спутала планы итальянцев по запуску новых машин.