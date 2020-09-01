Дорогой гость: первый российский тест-драйв Opel Grandland Х

Вот она — мощь маркетинга во всей красе. На презентации Opel Grandland X нам всячески подчеркивали, что этот автомобиль Made in Germany. И тут нет ни капли вранья, ведь кроссоверы немецкого бренда поставляют к нам из Германии, с завода Opel в городе Эйзенах.
Ну а как же родство с французами из PSA? Про это не было сказано ни единого слова, однако мы обязаны упомянуть сей факт для полноты картины.
Немецко-французский разговорник
Немцы и французы начали разработку модели еще задолго до того, как GM продал Opel концерну PSA. Поэтому ничего удивительного, что Grandland X получил модульную платформу EMP2, которую он делит с Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. Бояться этого не надо, ведь с нуля сейчас модели никто не разрабатывает, потому как очень дорого. Гораздо выгоднее скооперироваться. Ну а что касается французов, то они большие мастера по настройкам подвесок. Так что причастность к кроссоверу людей из страны круассанов пошло «Грандленду» только на пользу.
Тем не менее, не думаю, что нынешние покупатели станут акцентировать внимание на платформе. Потребители нынче обращают внимание на цену и внешность автомобиля, нежели на то, сколько точек сварки применили в конструкции.
Кузовные работы
Внешне Opel Grandland X смотрится действительно немецким и не таким авангардным как, скажем, Citroen C5 Aircross, который больше напоминает концепт, нежели серийный автомобиль. «Немцу» к лицу умные светодиодные фары с функцией адаптации к условиям движения в городе, на трассе и возможностью подсветки поворотов. Стильно смотрится и двухцветный окрас кузова, что среди моделей немецких марок не очень распространено. Выбрать такое цветовое решение можно в средней (Innovation) и самой богатой комплектации Cosmo. Стоит удовольствие 20 000 рублей.
Еще одна интересная деталь — пятая дверь с электроприводом сделана из пластика, то есть коррозия ее нижней кромки не грозит.
Поход в салон
Помня, что на «доковидном» тест-драйве в Германии коллеги отмечали зазоры на стыках пластиковых панелей, первым делом обращаю внимание на качество сборки. В моей машине все пластики подогнаны точно. Кстати, отделка интерьера приятна на ощупь, так что по этому параметру новичок не уступает бестселлеру сегмента — Volkswanen Tiguan. Тут нет графической панели приборов, зато есть панорамная крыша. А мультимедиа-система Navi 5.0 IntelliLink, доступная во всех трех вариантах комплектаций (Enjoy, Innovation, Cosmo), поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto.
Со среднего оснащения в машине появляется климат-контроль, подлокотник на заднем диване, датчик дождя и набор систем помощи водителю. Он включает мониторинг «слепых» зон, систему распознавания дорожных знаков и контроль движения в полосе.
Хороши и анатомические кресла, разработанные совместно с независимой ассоциацией ортопедов Германии AGR. У них отличная боковая поддержка, регулируемый поясничный упор и подушка, плюс 16 регулировок, а также трехуровневая вентиляция, что редкость для класса.
Дорожная история
Для российского рынка приготовили связку из 1,6-литрового наддувного двигателя в 150 сил и 6-ступенчатого гидромеханического «автомата» производства Aisin. Честный «автомат» — однозначное преимущество «Опеля», ведь наши покупатели до сих пор скептически относятся к «роботам» и прочим вариаторам.
Силовой агрегат настроен неплохо. Обгоняя большегрузы, я не чувствую недостатка тяги, да и работает «шестиступка» мягко, при этом расторопно. При резком нажатии на газ быстро скидывает передачу вниз, дабы ускорение получилось бодрее.
По настройкам подвески Opel сравним с «Тигуаном». Да и вообще в этом классе кроссоверов ни у одной из машин нет провальных настроек ходовой части. Все примерно на одном уровне. Конкуренция ведь лютая, и если пятой точке водителя будет не комфортно, покупатель уйдет к конкурентам.
55-й профиль шин делает подвеску кроссовера дружелюбной. У машины неплохая плавность хода, как на ровном асфальте, так и на щербатом покрытии. Проверено дорогами ленинградской области, где проходил тест-драйв.
Что касается внедорожных возможностей, то они не вызывают дикого восторга. Клиренс в 180 мм далеко не рекорд среди SUV, а привод у Grandland X только передний. Единственный «внедорожный» функционал — шайба IntelliGrip с пятью вариантами ездовых режимов: асфальтовая дорога, снег, песок, грязь и отключение ESP (на скорости 50 км/ч система включается сама). Все это хорошо известно по моделям PSA, когда электроника регулирует порог срабатывания противобуксовочной системы.
Уверен, большинству покупателей она вряд ли понадобится, ведь с асфальта они съезжать не будут. Максимум — это дачная грунтовка, по которой машина без труда проедет и в режиме «асфальт».
Про деньги
В топовой версии Cosmo «немец» обойдется в 2 399 000 рублей. Для сравнения: переднеприводный Volkswagen Tiguan в средней комплектации Connect стоит 1 939 000 рублей, а Mazda CX-5 с приводом на одну ось обойдется в 1 950 000 рублей.
Opel Grandland X возьмет богатым оснащением и неплохо настроенным силовым агрегатом. Да и в целом автомобиль получился сбалансированный. Остается только дождаться, когда кроссовер станут собирать в России. Ведь без локальной сборки модель так и останется нишевой.