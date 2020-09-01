Дорогой гость: первый российский тест-драйв Opel Grandland Х

Немецко-французский разговорник

Немцы и французы начали разработку модели еще задолго до того, как GM продал Opel концерну PSA. Поэтому ничего удивительного, что Grandland X получил модульную платформу EMP2, которую он делит с Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. Бояться этого не надо, ведь с нуля сейчас модели никто не разрабатывает, потому как очень дорого. Гораздо выгоднее скооперироваться. Ну а что касается французов, то они большие мастера по настройкам подвесок. Так что причастность к кроссоверу людей из страны круассанов пошло «Грандленду» только на пользу.

Тем не менее, не думаю, что нынешние покупатели станут акцентировать внимание на платформе. Потребители нынче обращают внимание на цену и внешность автомобиля, нежели на то, сколько точек сварки применили в конструкции.

Кузовные работы

Внешне Opel Grandland X смотрится действительно немецким и не таким авангардным как, скажем, Citroen C5 Aircross, который больше напоминает концепт, нежели серийный автомобиль. «Немцу» к лицу умные светодиодные фары с функцией адаптации к условиям движения в городе, на трассе и возможностью подсветки поворотов. Стильно смотрится и двухцветный окрас кузова, что среди моделей немецких марок не очень распространено. Выбрать такое цветовое решение можно в средней (Innovation) и самой богатой комплектации Cosmo. Стоит удовольствие 20 000 рублей.

Еще одна интересная деталь — пятая дверь с электроприводом сделана из пластика, то есть коррозия ее нижней кромки не грозит.