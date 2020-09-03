Опубликованы первые тизеры кроссовера Hyundai Tucson нового поколения

Новый Tucson станет одним из первых кроссоверов сегмента С-SUV, который будет предложен с двумя вариантами колесной базы, в зависимости от потребностей того или иного рынка. Кузов четвертого поколения Hyundai Tucson стал больше и шире, чем у модели-предшественницы.

Длинный капот, короткие свесы и удлиненная колесная база призваны стилизовать профиль кроссовера в духе купе. Остроугольные боковые элементы кузова машины, должны подчеркивать общую «параметрическую» (именно так сказано в пресс-релизе компании) стилистику, уже отчасти знакомую публике по модели Elantra.

Что касается интерьера новинки, то ее приборная панель лишилась рамок и переместилась немного ниже. В организации дизайна передней части авто используется многоуровневая архитектура. Широкая кромка передней панели плавно переходит на элементы дверей. Сдвоенные серебряные декоративные полосы проходят от центральной панели до задних дверей.

О сроках появления Hyundai Tucson четвертой генерации на российском рынке пока ничего неизвестно. Возможно, мы узнаем об этом после 15 сентября, когда состоится мировая премьера модели.