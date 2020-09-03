Опубликованы первые тизеры кроссовера Hyundai Tucson нового поколения

фото АвтоВзгляд
Корейцы опубликовали первые изображения кроссовера Hyundai Tucson нового, четвертого по счету поколения. По данным портала «АвтоВзгляд», официальная презентация модели запланирована на 15 сентября.

Новый Tucson станет одним из первых кроссоверов сегмента С-SUV, который будет предложен с двумя вариантами колесной базы, в зависимости от потребностей того или иного рынка. Кузов четвертого поколения Hyundai Tucson стал больше и шире, чем у модели-предшественницы.

Длинный капот, короткие свесы и удлиненная колесная база призваны стилизовать профиль кроссовера в духе купе. Остроугольные боковые элементы кузова машины, должны подчеркивать общую «параметрическую» (именно так сказано в пресс-релизе компании) стилистику, уже отчасти знакомую публике по модели Elantra.

Что касается интерьера новинки, то ее приборная панель лишилась рамок и переместилась немного ниже. В организации дизайна передней части авто используется многоуровневая архитектура. Широкая кромка передней панели плавно переходит на элементы дверей. Сдвоенные серебряные декоративные полосы проходят от центральной панели до задних дверей.

О сроках появления Hyundai Tucson четвертой генерации на российском рынке пока ничего неизвестно. Возможно, мы узнаем об этом после 15 сентября, когда состоится мировая премьера модели.

кроссоверы
3 сентября 2020
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