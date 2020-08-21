Венчик творения: длительный тест-драйв Toyota Corolla

Нынешнее, уже 12-е по счету поколение Toyota Corolla, в каком-то смысле можно считать «венцом творения» инженеров и дизайнеров компании. Например потому, что это первая Corolla, построенная на модульной платформе TNGA. То есть, «железо» этого седана гольф-класса, по сути, мало чем отличается от начинки Camry, RAV4 и C-HR. И в смысле дизайна все современные Toyota выдержаны в едином корпоративном стиле.
Еще лет пять-семь назад только ленивый автоблогер, мнящий себя специалистом по машинкам, не пенял на «одинаковость» всех моделей VW, отдавая при этом должное их качеству и ходовым свойствам. С некоторых пор точно те же слова в полной мере можно повторить и в адрес не менее «народного» (но только японского!) автобренда — Toyota.
МАЛЕНЬКАЯ CAMRY
Как выяснилось, не только японцы во всех своих маркетинговых материалах называют Corolla «маленькой Camry». Примерно на второй неделе плотного знакомства с Corolla меня отловил во дворе сосед по подъезду с радостным сообщением, что ему все это время казалось, будто я езжу на какой-то странной Camry, пока он не додумался подойти и посмотреть вблизи на шильдик с названием модели на крышке багажника.
Corolla и правда смотрится уменьшенной копией «старшей сестры». Тот же стиль, то же общее «выражение лица» с широкой улыбкой фальшрадиаторной решетки, тот же профиль…
По сути, тут можно повторить все прилагательные и определения, высказанные в свое время журналистами портала «АвтоВзгляд» в отношении Camry. Но с маленькой ремаркой. Черты большой Camry, обнаруживаемые у Corolla, заставляют воспринимать и эту небольшую машину, как более «взрослую», что ли…
Внутри Toyota теперь тоже — «я/мы все сегодня фольксваген». Иначе говоря, передняя часть салона любой TNGA-модели, включая Corolla, выглядит, по сути, одинаково. Перед глазами водителя все тот же красивый цветной 7-дюймовый дисплей приборной доски. Его сине-зеленая гамма не утомляет глаз и хорошо читается.
Человеку, пересевшему за руль Corolla из RAV4 или C-HR, будет поначалу недоставать «мультиков» — визуализации величины крутящего момента, передающегося трансмиссией на то или иное колесо. Но к этой «потере» привыкаешь быстро — седан-то переднеприводный. Зато перед глазами водителя имеется проекция на лобовое стекло текущей скорости и режима работы «круиза». У моделей-конкурентов такую опцию еще поискать надо.
ЭЛЕКТРОНИКА РУЛИТ
Кстати, о круиз-контроле. Он тут адаптивный, с помощью радара на «морде» машина умеет отслеживать и держать расстояние до впереди идущего транспорта. В целом, очень удобная штука. Но с одной особенностью. Когда перед тобой тормозит другое авто, «круиз» Corolla честно оттормаживает ее только до скорости 20 км/ч. А потом отключается, позволяя авто катиться дальше к препятствию.
Когда он впервые так подло поступил, я, расслабленный умной электроникой, едва успел нажать на педаль тормоза и предотвратить контакт капота седана с отбойным брусом остановившейся передо мной фуры. Этот нюанс следует иметь в виду.
Замечу, что полезной электроники в Corolla напихали изрядно. Тут и системы удержания в полосе, и автоматического торможения, и информирование о дорожных знаках, и двухзонный «климат», и бесключевой доступ с запуском «на кнопке», и подогревы всего и вся…
На 8-дюймовый тач-скрин мультимедийного комплекса выводится цветная картинка (очень качественная, кстати) с камеры заднего вида.
СВЕТЛО И ПРОСТОРНО
Порадовал и головной свет в машине, доставшейся нам на длительный тест. Полностью светодиодные фары в исполнении Toyota — вещь! Яркий луч бьет бог знает на какое расстояние вперед, выжигая сетчатку вышедшим на ночную охоту городским кошакам. Впрочем, так умеют все модели семейства TNGA.
То есть, что касается электрической части Corolla, придраться тут действительно мало к чему можно. Как и к эргономике. Да, ее сиденья спортивным обхватом тела не блещут. Зато комфортно, и при этом в быстрых резких поворотах никуда тебя из них не выталкивает.
Сев «сам за собой» на пассажирское место сзади я выяснил, что мои коленки при росте «за 180» не касаются спинки водительского сиденья, причем с заметным запасом по расстоянию.
С точки зрения грузовых возможностей, Corolla тоже оказалась молодцом. Багажник объемом 470 литров уже сам по себе вместителен. Но так получилось, что приспичило однажды моему семейству привезти из магазина столешницу. Причем поехали вместе с младшим ребенком, сидевшим сзади в детском кресле.
Из-за этого «завалить» можно было только две трети спинки заднего дивана. В общем выяснилось, что 1,5-метровая деревянная «плита» шириной 90 сантиметров легко и непринужденно въезжает в таких условиях в салон со стороны багажного отсека, и не мешает закрыть его крышку!
ГАЗ — ДО ОТКАЗА
Что же касается ходовых характеристик, то не стоит ждать от Corolla какого-то «спорта». Сумма 1,6-литрового 122-сильного мотора и вариатора дает в результате весьма обычные 10,8 секунд «до сотни». Режим «спорт» и имитатор ручного переключения «передач» тут есть, но существенной прибавки в динамике с их помощью вы не добьетесь. А для спокойной езды на круиз-контроле и флегматичного дрейфа между светофорами возможностей машины и так достаточно.
По трассе на скоростях около 120 она потребляет около 7 литров на 100 км. По пробкам аппетит вырастает до 10 литров. Все ожидаемо.
Что было некоторым сюрпризом, так это характер работы руля и подвески. Настроенные явно на комфортабельную езду, они при этом позволяют очень уверенно проходить повороты в хорошем темпе.
Машина не особо то и кренится и не выказывает позывов сползти наружу, даже когда ты четко понимаешь, что скорость на таком радиусе можно было бы и поменьше выбрать. То есть «флегматик» в определенных обстоятельствах вполне может дать возможность водителю и покуражится на свободной извилистой дороге.
И при этом энергоемкость подвески такова, что «лежачие полицейские» даже на хорошей скорости проходятся ровно, без прыжков и пробоев. Только звуки от колес при этом ожидаемо громкие. Кстати, о звуках. «Шумки» на колесные арки и моторный щиток японцы не пожалели. Даже на асфальте с крупной щебеночной фракцией и при высокой скорости на уши ничего не давит.
В том числе и по этой причине, при всей «азиатскости» исполнения и относительно небольших размерах, Corolla не вызывает ощущения машины, за которую просят слишком много денег. Хотя в доставшейся нам комплектации она стоит немало — более 1,8 млн. рублей…