Венчик творения: длительный тест-драйв Toyota Corolla

Нынешнее, уже 12-е по счету поколение Toyota Corolla, в каком-то смысле можно считать «венцом творения» инженеров и дизайнеров компании. Например потому, что это первая Corolla, построенная на модульной платформе TNGA. То есть, «железо» этого седана гольф-класса, по сути, мало чем отличается от начинки Camry, RAV4 и C-HR. И в смысле дизайна все современные Toyota выдержаны в едином корпоративном стиле.

Еще лет пять-семь назад только ленивый автоблогер, мнящий себя специалистом по машинкам, не пенял на «одинаковость» всех моделей VW, отдавая при этом должное их качеству и ходовым свойствам. С некоторых пор точно те же слова в полной мере можно повторить и в адрес не менее «народного» (но только японского!) автобренда — Toyota.

МАЛЕНЬКАЯ CAMRY

Как выяснилось, не только японцы во всех своих маркетинговых материалах называют Corolla «маленькой Camry». Примерно на второй неделе плотного знакомства с Corolla меня отловил во дворе сосед по подъезду с радостным сообщением, что ему все это время казалось, будто я езжу на какой-то странной Camry, пока он не додумался подойти и посмотреть вблизи на шильдик с названием модели на крышке багажника.

Corolla и правда смотрится уменьшенной копией «старшей сестры». Тот же стиль, то же общее «выражение лица» с широкой улыбкой фальшрадиаторной решетки, тот же профиль…