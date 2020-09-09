Bentley готовится ошарашить покупателей сразу несколькими новинками

Автомобили покажут на выставке Salon Privé, которая пройдет в Бленхеймском дворце с 22 по 26 сентября.

Посетители смогут увидеть кабриолет Bentley Mulliner Bacalar. Напомним, что в его основе лежит серийный Bentley Continental GT Convertible, но все кузовные панели у него новые, а дизайн выполнен в стиле концепт-кара EXP 100 GT.

Кроме этого, гости увидят отреставрированную модель 4½ Litre Bentley Team Blower и другие исторические автомобили из коллекции Bentley, которые знаменуют основные вехи в истории кузовного ателье Bentley Mulliner.