5 недорогих автомобилей, доставляющих владельцам массу хлопот при кузовном ремонте

Даже после мелкого ДТП автомобиль теряет товарный вид, да и в месте удара со временем может появиться ржавчина. Желая устранить последствия случайной встречи, владелец едет на теническую станцию. Но приехав часто разочаровывается, поскольку стоимость работ высока, а время ожидания запчастей может затянуться на недели. Вот несколько машин, при ремонте которых есть неприятные нюансы.
LADA Vesta
X-дизайн российского седана — великолепен. Бюджетный автомобиль вышел стильным, оттого приглянулся покупателям. Но, как мы уже писали, за красоту надо платить. В случае ДТП выправить, скажем, заднюю дверь будет непросто из-за сложного рисунка. В сервисах говорят, что это довольно трудоемкая работа для жестянщика. Так что, скорее всего, деталь предложат заменить. А новая дверь стоит около 5 000 рублей без учета покраски и установки, что для бюджетного сегмента недешево.
Peugeot 2008
Французы старались сделать свой кроссовер практичным, потому вдоволь отделали кузов неокрашенным пластиком. Его действительно не жалко поцарапать, но бойтесь удара в заднюю дверь. В этом случае страдает не только она, но и часть крыла. Поэтому кроме «жестянки» придется покупать и кузовные пластиковые элементы, а их тут немало.
Ford Kuga
На кроссовере первого поколения установлены передние крылья из пластика. При ударе они не гнутся, а сразу трескаются (смотрите фото), потому восстановлению не подлежат. То есть выбора у водителя нет: придется покупать новое крыло.
Lifan Solano
Беда Solano, впрочем, как и некоторых других «китайцев» в том, что кузовные панели могут попросту не подойти. На деталях, которые поставляли к нам из Поднебесной, «рукодельники» нередко меняли точки крепления крыла к кузову. Вот поэтому крыло, которое внешне подходит для автомобиля, закрепить невозможно. Проблема эта, увы, массовая.
Luxgen 7SUV
Редкий кроссовер тайваньской марки, который навестил российский рынок в 2013 году, еще можно встретить на дорогах. Владельцам не позавидовать, ведь достать любые кузовные детали на этот автомобиль становится проблемой. Скажем, зайдя на один из сайтов объявлений по продаже запчастей, мы нашил лишь одно предложение про продаже переднего крыла. Так что все запчасти для ремонта необычного автомобиля придется заказывать. А это, как минимум, две недели ожидания.