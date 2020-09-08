5 недорогих автомобилей, доставляющих владельцам массу хлопот при кузовном ремонте

Даже после мелкого ДТП автомобиль теряет товарный вид, да и в месте удара со временем может появиться ржавчина. Желая устранить последствия случайной встречи, владелец едет на теническую станцию. Но приехав часто разочаровывается, поскольку стоимость работ высока, а время ожидания запчастей может затянуться на недели. Вот несколько машин, при ремонте которых есть неприятные нюансы.

LADA Vesta

X-дизайн российского седана — великолепен. Бюджетный автомобиль вышел стильным, оттого приглянулся покупателям. Но, как мы уже писали, за красоту надо платить. В случае ДТП выправить, скажем, заднюю дверь будет непросто из-за сложного рисунка. В сервисах говорят, что это довольно трудоемкая работа для жестянщика. Так что, скорее всего, деталь предложат заменить. А новая дверь стоит около 5 000 рублей без учета покраски и установки, что для бюджетного сегмента недешево.