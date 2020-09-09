Infiniti объявила дату презентации нового кроссовера QX60 Monograph

Infiniti Motor Company сообщила, что 25 сентября 2020-го года состоится мировая презентация кроссовера QX60 Monograph. Она пройдет в виртуальном формате с трансляцией из японской Йокогамы.

Заметим, что c новым поколением QX60 публика ожидала познакомиться как минимум на полгода раньше. Но, видимо, сначала какие-то внутрикорпоративные причины, а затем и всемирная коронавирусная истерия вынудили компанию отложить выход в свет этого большого кроссовера с тремя рядами сидений.

Теперь же Infiniti утверждает, что «новый QX60 Monograph представляет собой взгляд дизайнеров бренда на завтрашний день роскошного и комфортабельного SUV».