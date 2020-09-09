Infiniti объявила дату презентации нового кроссовера QX60 Monograph

фото АвтоВзгляд
Российское представительство японской марки распространило тизерное изображение своего концепта, который, судя по всему, станет прототипом нового поколения кроссовера QX60. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности.

Infiniti Motor Company сообщила, что 25 сентября 2020-го года состоится мировая презентация кроссовера QX60 Monograph. Она пройдет в виртуальном формате с трансляцией из японской Йокогамы.

Заметим, что c новым поколением QX60 публика ожидала познакомиться как минимум на полгода раньше. Но, видимо, сначала какие-то внутрикорпоративные причины, а затем и всемирная коронавирусная истерия вынудили компанию отложить выход в свет этого большого кроссовера с тремя рядами сидений.

Теперь же Infiniti утверждает, что «новый QX60 Monograph представляет собой взгляд дизайнеров бренда на завтрашний день роскошного и комфортабельного SUV».

кроссоверы
9 сентября 2020
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