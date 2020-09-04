Какие шины лучше всего подходят для непредсказуемой российской зимы

В области «шиностроения» придумать сейчас что-то по-настоящему новое — та еще задачка. И один из путей решения ппроблемы — попытаться удовлетворить самое взбалмошное желание автомобилиста. Который хочет, например, чтобы шина и через пять-шесть лет эксплуатации тормозила и рулилась как новенькая. Здравый смысл подсказывает, что такого быть не может.

Но что, если наперекор такому мнению все-таки попытаться удовлетворить потребителя? В Michelin пошли именно по такому пути. С результатами этого «экспириенса» удалось ознакомится в окрестностях шведского Умео, на льду одного из местных озер. Именно тут проходили натурные испытания покрышки X-Ice Snow.

Одним из самых прикольных тестов стала сравнительная проверка тормозных свойств покрышек. Помимо новичка шинного рынка в испытании участвовали два колеса-конкурента — Continental VikingContact 7 и Nokian Hakkapeliitta R3.

Вся резина была искусственно «состарена» до остаточной толщины протектора в 4 мм а затем установлена на совершенно одинаковые Audi Q5. Тест заключался в разгоне до 40 км/ч и торможении «в пол» по гладкому льду. На основании порядка полусотни торможений для каждой модели покрышки высчитывался средний тормозной путь, характерный для нее в указанных выше условиях.