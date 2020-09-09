Кузова пятидверных LADA 4x4 стали качественнее

Площадь, на которой располагались сварочные мощности, уменьшили вчетверо, при этом линия, где в процессе изготовления проходит кузов, стала короче — часть операций теперь выполянется на одном, а не на нескольких постах.

Кроме того, выросла автоматизация процессов: на линии появились сразу шесть сварочных роботов — они заменили людей, что до этого сваривали машину вручную. Это значит, что качество пятидверных LADA 4x4 станет заметно выше.

Добавим, что пятидверку сейчас можно купить за 615 900 рублей, то есть на 100 000 дешевле, чем просят за LADA Niva, как теперь называется бывшая «Шеви Нива».

Несмотря на солидный возраст, модель продолжает пользоваться устойчивым спросом: с января по август россияне приобрели почти 17 000 трех- и пятидверных машин, благодаря чему заслуженный внедорожник занял четырнадцатое место в ТОП-25 бестселлеров российского рынка.