ВАЗ-2101 — полвека друг человека: ретро тест-драйв «копейки» 1970 года выпуска

Что такое «копейка» для советского человека полвека назад? В этом вопросе очень важна хронология. ВАЗ-2101 формально встал на конвейер Волжского автозавода 19 апреля 1970 года, но несколько месяцев машины отгружали только «для служебного пользования». К осени первые машины выбросили на рынок. А теперь сопоставьте даты: весной 1970-го Горьковский автозавод только закончил штамповать «Волги» ГАЗ-21!

Однако главный конкурент «копейки» не «Волга», а «Москвич». На конвейере тогда стояли родственные «четыреста восьмой» и «четыреста двенадцатый»: модель 408 выпускалась вот уже 6 лет подряд, а 412 – 3 года. Правда, перед выходом «Жигулей» седаны подновили: появились горизонтальные задние фонари, раздельные передние сиденья… Но все равно ижевские и московские машины были сделаны по старым дизайн-канонам.