Volvo объявила рублевые цены на обновленные S90 и V90 Cross Country

После «косметических процедур» у Volvo S90 и Volvo V90 Cross Country изменился дизайн заднего спойлера, решетки радиатора, переднего бампера, противотуманных фар и задних LED фонарей. Последние, как сказано в официальном релизе, получили функцию «последовательного включения повторителей поворота».

Обновился также и сам логотип бренда. Кроме того, у S90 изменился силуэт крышки багажника. У обоих моделей теперь выхлопные трубы не видны со стороны. Все комплектации S90 и V90 Cross Country получили 12,3-дюймовую графическую панель приборов и искусственное ограничение максимальной скорости на уровне 180 км/ч.

Рекомендованные розничные цены на машины 2021-го модельного года осталась прежними: от 3,15 млн. рублей за Volvo S90 и от 3,7 млн. рублей за Volvo V90 Cross Country.