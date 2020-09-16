Стремительный диван: тест-драйв самой быстрой Toyota Camry

И только лишь хипстер, не видавший в жизни ничего слаще каршерингового VW Polo, вполне может сказать, что Camry — «тачка для старперов». Мол, не дает ощутить себя крутым стритрейсером: когда мчишься на прокатном Hyundai Solaris с выпученными глазами за его рулем в городском трафике, подгоняемый душераздирающей мыслью, что каждую минуту с твоего счета сшибают по 10 кровных рублей…

А вот и не правда! Таки есть на российском рынке модификация Toyota Camry, которая при необходимости позволяет играючи утереть нос многим соседям по потоку. Такая машина — с 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 249 л. с. в паре с 8-ступенчатым автоматом — разгоняется до сотни за 7,7 секунд. Это самая быстрая Camry, доступная нашим соотечественникам.

Дотошно описывать ее внешность и интерьер смысла особого нет — они уже всем знакомы. Главное тут — мотор! От прочих модификаций оснащенный им седан внешне отличает лишь малюсенький, но грозный шильдик V6 на крышке багажника. Как же на самом деле едет этот «японец»?

Первое, что напрашивается сделать, впервые сев за руль, найти свободный от машин и полицейских камер участок дороги и втоптать педаль газа! Инструментальными методами мы при этом ускорение не замеряли, но субъективная «чуйка» подтвердила: разгоняется аппарат более чем пристойно. А каршеринговые «Шумахеры» пусть курят свои смузи в коворкинге!