Стремительный диван: тест-драйв самой быстрой Toyota Camry

И только лишь хипстер, не видавший в жизни ничего слаще каршерингового VW Polo, вполне может сказать, что Camry — «тачка для старперов». Мол, не дает ощутить себя крутым стритрейсером: когда мчишься на прокатном Hyundai Solaris с выпученными глазами за его рулем в городском трафике, подгоняемый душераздирающей мыслью, что каждую минуту с твоего счета сшибают по 10 кровных рублей…
А вот и не правда! Таки есть на российском рынке модификация Toyota Camry, которая при необходимости позволяет играючи утереть нос многим соседям по потоку. Такая машина — с 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 249 л. с. в паре с 8-ступенчатым автоматом — разгоняется до сотни за 7,7 секунд. Это самая быстрая Camry, доступная нашим соотечественникам.
Дотошно описывать ее внешность и интерьер смысла особого нет — они уже всем знакомы. Главное тут — мотор! От прочих модификаций оснащенный им седан внешне отличает лишь малюсенький, но грозный шильдик V6 на крышке багажника. Как же на самом деле едет этот «японец»?
Первое, что напрашивается сделать, впервые сев за руль, найти свободный от машин и полицейских камер участок дороги и втоптать педаль газа! Инструментальными методами мы при этом ускорение не замеряли, но субъективная «чуйка» подтвердила: разгоняется аппарат более чем пристойно. А каршеринговые «Шумахеры» пусть курят свои смузи в коворкинге!
Веселые старты с места — это, конечно, круто: можно демонстрировать миру «кто есть ху» хоть на каждом светофоре. Но мы же понимаем, что одной лишь динамикой на прямой ходовые свойства любой машины не исчерпываются. На известной платной трассе мы немножко пошалили в смысле спид-лимита, чтобы понять, как наш «болид успешного бюргера» держится на по-настоящему на высоких скоростях.
Что сказать: не BMW, конечно, но очень пристойно себя ведет. Спокойно держит траекторию, подруливаний не требует… Кстати, о руле. Он тут достаточно «короткий» — 2,5 оборота от упора до упора. С вполне внятным «нулем» и явной обратной связью. Связь эта, судя по всему, несколько искусственная, задаваемая алгоритмами работы электроусилителя рулевого управления. Но главное же результат: водитель всегда «на ощупь» знает, куда смотрят колеса его Camry.
Все, кто сидел за рулем нынешнего поколения седана отмечают, что с управляемостью у него стало не в пример лучше, чем у предшественника. Да, но машина с V6 под капотом понравилась в этом смысле еще больше. Дело в том, что 3,5-литровый агрегат заметно тяжелее своих 2- и 2,5-литрового коллег. Не даром самая могучая версия Camry весит килограммов на 80 больше, чем менее мощные «соплеменники».
Большая часть «перевеса» сосредоточена в районе капота. Это крайне положительно сказалось на поведении седана при активных маневрах. Дополнительный вес прижимает «морду» к земле, помогая кузову меньше крениться в резких и быстрых поворотах.
Разумеется, кое-какие крены присутствуют. Но чтобы их добиться, нужно уж совсем не в стиле, принятом для Camry, жать на педаль газа и вкручивать руль в поворот. Да и в этом случае, если переборщить со скоростью, машина очень правильно — плавно, предсказуемо и всеми колесами сразу — начинает сползать на внешнюю часть виража.
А при резком сбросе газа в такой ситуации не закидывает «зад» и не пытается клюнуть передним бампером асфальт — спокойно и контролируемо уходит внутрь поворота без малейшего намека на срабатывание системы стабилизации. Мощный и тяжелый движок, как показал опыт достаточно длительной эксплуатации Camry V6, работает еще и на комфорт обитателей салона.
Подвеска нынешнего поколения седана, хоть и ставшая более «драйверской» по сравнению с откровенно «диванными» кондициями пружин и амортизаторов предыдущих моделей, сохранила способность прекрасно поглощать большие и малые неровности асфальта. А тяжесть V6 под капотом способствует непоколебимому спокойствию кузова даже при езде под 50—60 км/ч по самым крутым «лежачим полицейским». Пожалуй, лишь слышно, как колеса по резиновым неровностям бубухают… И все!
Все хорошо в Toyota Camry V6. Кроме цены. Без малого 2,7 млн. рублей просят за нее официальные дилеры марки. Но зато, кроме самого мощного мотора, такой седан напичкан всеми опциями, какие только положены модели. В том числе и адаптивным круиз-контролем. С его помощью автор этих строк, в качестве эксперимента, добился расхода топлива на уровне 10 литров 92-ого «на сотню» там, где без использования «круиза» в выхлопную трубу вылетало по 16 литров бензина. Так что не стоит опасаться прожорливости японского V6!
Ведь именно аппетит, да еще цена укомплектованной машины обычно отпугивают многих потенциальных покупателей. Седан стоит своих денег и вполне лоялен, как к спокойному водителю, так и к любителю «поддать газку».
Кстати, если вы когда-нибудь соберетесь покупать седан Toyota на «вторичке», рекомендую обратить внимание именно на Camry V6. Такой мотор под капотом — практически 100-процентная гарантия, что машина не работала в такси, ее не «ушатали» пробегом за 300 000 км и не скрутили пробег…