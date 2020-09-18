BMW готовит новую версию «копейки»

Версия 128ti будет исключительно переднеприводной, а под капотом разместят 2-литровый наддувный мотор в 265 сил и 8-ступенчатый «автомат». Этот силовой агрегат позволяет «разменять» первую «сотню» за 6,1 секунды. Для сравнения: BMW M135i разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Кроме этого, новинка получила заниженную на 10 мм подвеску, перенастроенную систему стабилизации и тормозные механизмы M Sport от M135i.

Сейчас автомобиль проходит финальные тесты на Нюрбургринге, а европейские продажи немцы планируют начать в конце ноября. При этом о ценах пока умалчивают.

Напомним, что новое поколение «единички» появилось в прошлом году, но в Россию автомобиль не попал. При этом Gran Coupe второй серии, созданное на той же платформе, у нас активно продают. Хотя и не шибко покупают…