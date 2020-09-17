На каких автомобилях не нужно прогревать мотор после запуска

Привычка греть мотор родилась, когда на наших дорогах царствовала вазовская «классика». А у «Жигулей» топливо-воздушная смесь поступала в цилиндры через карбюратор. В первые минуты, когда двигатель холодный, порция топлива конденсировалась на стенках цилиндров и стекала в картер, попутно смывая масляную пленку, что и приводило к повышенному износу.



Современные же впрысковые моторы хоть и полностью не избавлены от этого, но инженерам удалось значительно снизить негативное влияние данного процесса на износ цилиндро-поршневой группы. Так что двигатель, скажем, LADA Vesta легко выдержит не один холодный пуск, и волноваться по этому поводу не стоит.