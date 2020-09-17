На каких автомобилях не нужно прогревать мотор после запуска

Привычка греть мотор родилась, когда на наших дорогах царствовала вазовская «классика». А у «Жигулей» топливо-воздушная смесь поступала в цилиндры через карбюратор. В первые минуты, когда двигатель холодный, порция топлива конденсировалась на стенках цилиндров и стекала в картер, попутно смывая масляную пленку, что и приводило к повышенному износу.
Современные же впрысковые моторы хоть и полностью не избавлены от этого, но инженерам удалось значительно снизить негативное влияние данного процесса на износ цилиндро-поршневой группы. Так что двигатель, скажем, LADA Vesta легко выдержит не один холодный пуск, и волноваться по этому поводу не стоит.
Есть еще одно распространенное мнение, мол, моторы с алюминиевым блоком цилиндров боятся холодного пуска. Тут надо смотреть на конструкцию конкретного агрегата. Скажем, двигатели Gamma 1.4 л. и 1.6 л., которые ставят на популярные в России Hyundai Solaris и KIA Rio, производят методом «сухой» гильзовки. То есть чугунная гильза с неровными внешними краями заливается жидким алюминием. Такое решение повышает надежность, облегчает ремонт и снижает износ при холодном пуске. Не будем забывать и о современных маслах. Если смазка качественная, даже при сильном морозе с мотором ничего не случится.
Тут, опять же, жива память о том, как древние смазки вроде М6/12 густели до «сметанного» состояния и приговаривали двигатель. А современная синтетика позволяют не думать о масляном голодании даже при сильном морозе.
Другое дело, что не каждый мотор способен завестись, скажем, при — 40 градусах, поскольку его управляющая электроника допускает пуск при температуре до −27. Поэтому если какой-нибудь Porsche, предназначенный для продажи в Эмиратах, привести в Сибирь, то с его запуском могут быть проблемы. А вот, скажем, скандинавский Volvo XC90 «заурчит» мотором без проблем.
Наконец, затронем и дизельные моторы, ведь они всегда греются дольше бензиновых. Дело в том, что двигатели на тяжелом топливе делают из более прочных сплавов, потому он получается громоздким. Плюс в моторе залит больший объем масла и охлаждающей жидкости. Но такой агрегат тоже заведется без труда, пока топливный насос прокачивает «солярку». А современное масло снизит риск появления задиров в цилиндрах. Это относится как к дизельным моторам бюджетного Renault Duster, так и к рамному автомобилю-мечты — Toyota Land Cruiser 200.