Mercedes-Benz отзывает в России три модели из-за проблем с системой стабилизации

Под сервисную акцию подпадают без малого 500 автомобилей, реализованных на нашем рынке в период с 2018-го по 2019 год.
Как сообщает Росстандарт, причиной посетить сервисную зону стало «несоответствие спецификации программного обеспечения блока управления ESP». Специалисты дилерских центров проверят ПО, и в случае необходимости — обновят.
Стоит отметить, что в последнее время Mercedes-Benz зачастил с отзывными кампаниями в России — только в августе немцы 15 раз сообщали о различных сервисных мероприятиях. Похоже, инженеры сильно скучали во время «коронакризиса», раз решили столь глобально проинспектировать свои машины на предмет возможных неполадок. Впрочем, хуже было бы, если они этого не сделали.
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