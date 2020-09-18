Mercedes-Benz отзывает в России три модели из-за проблем с системой стабилизации

Под сервисную акцию подпадают без малого 500 автомобилей, реализованных на нашем рынке в период с 2018-го по 2019 год.

Как сообщает Росстандарт, причиной посетить сервисную зону стало «несоответствие специ­фикации программного обеспечения блока управления ESP». Специалисты дилерских центров проверят ПО, и в случае необходимости — обновят.

Стоит отметить, что в последнее время Mercedes-Benz зачастил с отзывными кампаниями в России — только в августе немцы 15 раз сообщали о различных сервисных мероприятиях. Похоже, инженеры сильно скучали во время «коронакризиса», раз решили столь глобально проинспектировать свои машины на предмет возможных неполадок. Впрочем, хуже было бы, если они этого не сделали.