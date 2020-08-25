Качок во фраке: тест-драйв Mercedes-Benz G 500

Начать стоит с общего имиджа. Выпендреж — это же наше все! Демонстративное потребление. Все должны знать, что водитель G-класса не просто успешен, а невероятно крут и желаем. То есть, на мой взгляд, G 63 слишком кичлив. При этом я не могу спорить, что с технической точки зрения это — потрясающий аппарат, который, несмотря на аэродинамику «хрущевки», выстреливает до «сотни» за 4,5 секунды. Этим фактом приятно поделиться с приятелем так небрежно, между делом. А зачем внедорожнику такая динамика? Где ее использовать, и главное, зачем? При этом, заправляться придётся чаще, чем хотелось бы.

G 500 технически близок к топовой версии, но, скажем так, в нем всего «в меру». Он спокойнее выглядит: нет торчащих из-под порога выхлопных труб, колесные диски на дюйм меньше, решетка радиатора — как на классических «Геликах». Вот и хорошо. И так понятно, что покупатель такого автомобиля достиг определенных высот. Но он не агрессивен — я про покупателя. Дружелюбен. Гордится происхождением — теперь уже про автомобиль. Может все тоже самое и даже чуть больше, чем его накачанный стероидами AMG-братец.