Качок во фраке: тест-драйв Mercedes-Benz G 500

Начать стоит с общего имиджа. Выпендреж — это же наше все! Демонстративное потребление. Все должны знать, что водитель G-класса не просто успешен, а невероятно крут и желаем. То есть, на мой взгляд, G 63 слишком кичлив. При этом я не могу спорить, что с технической точки зрения это — потрясающий аппарат, который, несмотря на аэродинамику «хрущевки», выстреливает до «сотни» за 4,5 секунды. Этим фактом приятно поделиться с приятелем так небрежно, между делом. А зачем внедорожнику такая динамика? Где ее использовать, и главное, зачем? При этом, заправляться придётся чаще, чем хотелось бы.
G 500 технически близок к топовой версии, но, скажем так, в нем всего «в меру». Он спокойнее выглядит: нет торчащих из-под порога выхлопных труб, колесные диски на дюйм меньше, решетка радиатора — как на классических «Геликах». Вот и хорошо. И так понятно, что покупатель такого автомобиля достиг определенных высот. Но он не агрессивен — я про покупателя. Дружелюбен. Гордится происхождением — теперь уже про автомобиль. Может все тоже самое и даже чуть больше, чем его накачанный стероидами AMG-братец.
У G 500 в наличии есть все три внедорожные блокировки: передний дифф, задний, межосевой. Клиренс — 241 мм — и он неизменен, поскольку пневмоподвеску в G-класс не интегрировали. Могли, но сочли, что пружины и неразрезной задний мост надежнее. Мощность 4-литрового бензинового мотора — 422 силы против 585 у G 63.
Почувствует ли себя водитель G 500 ущербным? Ой, не смешите, у меня губа треснула! Мотор тот же, мощность ниже. Что из этого следует? Правильно: ресурс выше! В наши дни не самый популярный критерий, но подумайте сами, как приятно сознавать, что на один и тот же километраж ваш автомобиль тратит меньше сил и здоровья, нежели тот, рычащий, более дорогой… И, что немаловажно на наших направлениях, в G 500 удобнее управлять тягой там, где тупая мощь противопоказана.
Все фамильные черты, за которые G-класс причислили к лику автомобильных идолов, у G 500 в наличии. Дверцами надо хлопать, на переднее кресло пробираться через узкий и высокий дверной проем, зато за рулем уже можно насладиться настоящим мерседесовским комфортом. Еще не уловили? G 500 — это настоящий Mercedes-Benz, который проедет везде, и сделает это, как подобает. Без лишнего рычания, без тряски сверхнизкопрофильной резины, без опасения зацепить камень низким выхлопом.
Правда, при всей фанатичности, с которой немцы воссоздали внешность классического «гелика», салон они переработали куда серьезнее, и тут у ретроградов может случиться когнитивный диссонанс: вместо приборов — два широченных дисплея, рычаг АКП — на руле. Но зато те же ретрограды, особенно если их комплекция отличается от модельных стандартов, отметят, что сидеть стало удобно. Нигде ничего не жмет, руль перед водителем, подоконник не упирается в локоть, а регулировки кресла реально позволяют подобрать ту посадку, какую хочется, а не елозить туда-сюда, чтобы ноги не затекли. Очень правильная мутация, или же, генная инженерия.
Разгон до 100 км/ч G 500 исполняет за 5,9 секунды. На фоне G 63 не так впечатляет. Но у G 500 более мягкая, податливая подвеска, поэтому внедорожник сильнее приседает на заднюю ось, от этого «эффект катапульты» сильнее. Если пытаться ехать, как на кроссовере — да, G 500 будет переваливаться с боку на бок, будет кивать при резких замедлениях… Но по сравнению с аутентичным «геликом», новый — райское наслаждение.
И, кстати, на фоне многих рамных аналогов манеры G 500 оставляют самое приятное впечатление. Он интеллигентно изымает из реальности подробности качества дорожного полотна, просто выполняя все команды водителя. Разгон — вот он. Поворот — не вопрос. Слишком кренимся? Так везем почти 3 тонны железа и мяса, которые расположены довольно высоко.
Поворачивая руль нового «Гелендвагена», водитель не должен напрягаться, чтобы ловить машину. Он не заденет левым локтем близко расположенную дверь. Внедорожник просто поедет туда, куда направит его главнокомандующий, без скидок на массу, особенности подвесок и происхождение конструкции. Пожалуй, только после глобального обновления G-класс стал настоящим «Мерседесом», добавив к статусу реальные, ощутимые показатели комфорта.
Один лишь момент нужно знать тем, кто соберется использовать G 500 вне дорог: никаких хитрых «ассистентов» немцы не предусмотрели. Любые вылазки на бездорожье нужно тщательно планировать. Если есть понимание, для чего нужны блокировки и понижающий ряд трансмиссии, можно ехать. Если хочется нажать кнопочку, чтобы машина дальше сделала все сама — посмотрите лучше на новый GLS: он тоже большой, дорогой и полноприводный.