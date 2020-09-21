Каршеринг по-корейски: KIA запускает сервис аренды в России

Программа KiaMobility предоставляет в аренду автомобили KIA на срок от одного дня до одного года. Заключение договоров аренды и полное техническое обслуживание берут на себя дилеры марки.

На первом этапе программа станет работать в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге, Альметьевске, Брянске, Красноярске, Нижнекамске и Обнинске. Постепенно список будут расширять.

На официальном сайте KIA появился раздел KiaMobility, где можно заполнить заявку, а затем выбрать машину у дилера, который находится поблизости. Пока в аренду можно брать лишь 5 самых популярных автомобилей марки — Rio, Sportage, Seltos, Sorento и K5. В будущем список моделей расширится.